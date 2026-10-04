Disponible depuis le 29 septembre 2026, The Witcher 3 Remastered compte déjà des centaines de mods compatibles, dont ces 15 qu'on vous recommande pour améliorer l'expérience.
Si n'arrivera clairement jamais au niveau de Skyrim avec ses centaines de milliers de mods actifs, The Witcher 3 disposait malgré tout d'une honorable communauté de moddeurs, puisqu'on peut en décompter plus de 9 000 sur Nexus Mods. Avec son Remaster sorti ce 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, la plupart nécessitaient une mise à jour pour fonctionner à nouveau, et des centaines ont déjà sauté le pas, dont cette petite liste qu'on vous conseille d'intégrer à votre jeu.
Des centaines de mods déjà prêts à l'emploi sur The Witcher 3 Remastered
Si la plupart des mods à nouveau actifs sur The Witcher 3 Remastered ne fonctionnent pour l'heure que sur PC, il convient de noter que le Remaster a justement introduit la possibilité de faire tourner les mods en cross-plateforme également sur PS5 et Xbox Series, à retrouver via le site mod.io, à condition que les moddeurs fassent la démarche en ce sens. Cela demande forcément un peu de temps, mais aussi doucement que sûrement les consoles peuvent enfin profiter de ce qui a pendant 11 ans été l'apanage exclusif du PC.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, il existe une centaine de mods compatibles avec les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 Remastered. Dans les centaines de mods compatibles avec son pendant PC, nous avons de notre côté gardé en tête quinze mods qui selon nous valent le détour, dont certains également disponibles sur consoles, que nous allons signaler dans la liste ci-dessous.
Les 15 mods qu'on recommande pour améliorer l'expérience du Remaster
Les 15 mods qu'on vous recommande, disponibles principalement sur la version PC de The Witcher 3 Remastered, et certains sur consoles, touchent à de nombreux éléments du jeu pour en améliorer le confort, ajouter des éléments cosmétiques, et autres. Voyons tout cela plus en détail :
- The Witcher 3 Mod Manager : programme indispensable pour installer plus facilement des mods (PC uniquement)
- AutoLoot Advanced Settings : permet de looter automatiquement, mais avec des réglages sur-mesure (PC uniquement)
- Auto Win Gwent : permet de gagner automatiquement les parties de Gwynt (PC et consoles)
- Boat Races : introduit des courses de bateau (PC uniquement)
- Complete Animations Redux : pack d'animation pour apporter plus d'immersion (PC uniquement)
- Disable storybook intro warnings videos : permet de supprimer les introductions racontées par le vieux Jaskier à chaque chargement d'une sauvegarde (PC uniquement)
- Enhanced Camera : permet de changer la position de la caméra (PC uniquement)
- Fast Travel From Anywhere : permet d'effectuer un voyage rapide même sans panneau à proximité (PC uniquement)
- Hoods : ajoute des capuches à acheter auprès des marchands (PC et consoles)
- HUD Scaling Fix (All Aspect Ratios) : permet d'ajuster la taille de l'ATH dans n'importe quelle résolution (PC uniquement)
- Increased Creature Loot : ajoute plus de butin après avoir vaincu des créatures (PC uniquement)
- More Money For Traders : les marchands auront plus d'argent pour leur vendre d'avantage d'objets (PC et consoles)
- New Clouds : ajoute des nuages plus réalistes à la skybox (PC uniquement)
- Sort Everything : ajoute plusieurs options pour trier son inventaire plus efficacement (PC uniquement)
- The Stable - Roach-Horse Customization Mod : introduit un nouveau type de magasin exclusif aux accessoires d'Ablette (PC uniquement)
Sources : Nexus Mods ; mod.io