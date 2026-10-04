Si n'arrivera clairement jamais au niveau de Skyrim avec ses centaines de milliers de mods actifs, The Witcher 3 disposait malgré tout d'une honorable communauté de moddeurs, puisqu'on peut en décompter plus de 9 000 sur Nexus Mods. Avec son Remaster sorti ce 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, la plupart nécessitaient une mise à jour pour fonctionner à nouveau, et des centaines ont déjà sauté le pas, dont cette petite liste qu'on vous conseille d'intégrer à votre jeu.

Des centaines de mods déjà prêts à l'emploi sur The Witcher 3 Remastered

Si la plupart des mods à nouveau actifs sur The Witcher 3 Remastered ne fonctionnent pour l'heure que sur PC, il convient de noter que le Remaster a justement introduit la possibilité de faire tourner les mods en cross-plateforme également sur PS5 et Xbox Series, à retrouver via le site mod.io, à condition que les moddeurs fassent la démarche en ce sens. Cela demande forcément un peu de temps, mais aussi doucement que sûrement les consoles peuvent enfin profiter de ce qui a pendant 11 ans été l'apanage exclusif du PC.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il existe une centaine de mods compatibles avec les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 Remastered. Dans les centaines de mods compatibles avec son pendant PC, nous avons de notre côté gardé en tête quinze mods qui selon nous valent le détour, dont certains également disponibles sur consoles, que nous allons signaler dans la liste ci-dessous.

Les 15 mods qu'on recommande pour améliorer l'expérience du Remaster

Les 15 mods qu'on vous recommande, disponibles principalement sur la version PC de The Witcher 3 Remastered, et certains sur consoles, touchent à de nombreux éléments du jeu pour en améliorer le confort, ajouter des éléments cosmétiques, et autres. Voyons tout cela plus en détail :

Sources : Nexus Mods ; mod.io