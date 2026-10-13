En plus des fonctionnalités ajoutées à The Witcher 3 Remastered, il en a récemment reçu une tonne d'autres pour encore plus faciliter la vie des joueurs.

En plus des améliorations graphiques et de gameplay que The Witcher 3 a reçu avec son Remaster, celui-ci avait également ajouté quelques fonctionnalités pour améliorer la qualité de vie, comme une durabilité infinie des objets ou un poids inexistant dans l'inventaire. Soit des choses que certains codes de triche pouvaient activer dans le jeu de base. Cela a visiblement donné des idées à un moddeur qui a créé un nouveau menu de triche avec une vingtaine d'options pour encore plus faciliter la vie des joueurs qui le désirent.

Un menu triche ajouté à The Witcher 3 Remastered via un mod

Alors que les codes de triche, techniquement dans le code de The Witcher 3 mais dont l'accès a été retiré, demande de modifier un peu les fichiers du jeu (mais uniquement sur PC) et d'entrer des codes parfois fastidieux à taper, le moddeur Fedskay a pris sur lui de créer un menu de triche plus ergonomique d'utilisation. Sobrement baptisé Cheat Table v1 et téléchargeable sur Nexus Mods (donc là encore pour l'heure uniquement sur PC), celui-ci permet d'ajouter au jeu une vingtaine de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des joueurs, à l'image de celles que The Witcher 3 Remastered a justement introduit.

Quelles fonctionnalités de triche ajoute ce nouveau menu ?

Le mod The Witcher 3 Remastered Cheat Table v1 ajoute plusieurs fonctionnalités dans différentes catégories, comme suit :

Joueur : Santé illimitée Endurance illimitée Adrénaline illimité Souffle sous l'eau infini Pas de dégât de chute Zéro Toxicité Un Coup Tue Instantanément Courir dans les Airs Surbrillance instantanée et maintenue avec les sens de Sorceleur Stats de joueur, Niveau, XP et Points de compétence pour les modifier à l'envi

Inventaire : Couronnes pour en ajouter autant qu'on le souhaite Capacité de transport pour la fixer à la valeur qu'on souhaite Durabilité infinie Potions et bombes illimitées Maintien de la durée des potions

Cheval : Endurance du cheval illimitée Peur du cheval toujours au minimum

Monde Météo pour changer en temps réel le climat Eau invisible et marche sous l'eau Supprimer les bordures du monde ouvert de The Witcher 3

Gwent : Score de Gwent à 300 pour gagner à coup sûr une manche



À noter que le moddeur précise bien qu'il ne s'agit que de la première ébauche de son menu de triche. Il compte en rajouter d'autres au fur et à mesure.

Comment installer ce menu de triche dans The Witcher 3 Remastered ?

Comme pour l'utilisation des codes de triche, l'installation de ce mnu dans The Witcher 3 Remastered demande quelques étapes préliminaires, comme préconisé par le moddeur :

Télécharger le mod Cheat Table v1 via sa page Nexus Mods

Installer Cheat Engine.

Double-cliquer sur le fichier .CT pour l'ouvrir.

Cliquer sur l'icône représentant un PC dans Cheat Engine pour sélectionner le processus du jeu.

Conserver la liste.

Activer les options du trainer en cochant les cases ou en définissant des valeurs de 0 à 1.

Source : Nexus Mods