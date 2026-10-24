Les joueuses et joueurs PS5 et Xbox Series peuvent enfin réaliser un de leurs rêves sur The Witcher 3 Remastered grâce au mod Hoods qui permet de personnaliser Geralt de façon inédite.

Changez de style à Geralt dans The Witcher 3 grâce à l'ajout des mods sur consoles. Le remaster vous permet en effet de profiter des contenu développé par les joueurs sur PS5 et Xbox Series. Et s'il y a un mod gratuit à côté duquel vous ne pouvez pas passé, c'est le fameux “Hoods” qui vous donne enfin l'opportunité de porter une cape, une capuche ou toutes sortes de chapeaux.

Et si Geralt portait une capuche dans The Witcher 3 grâce à un mod ?

TheRealArdCarraigh a réalisé le rêve de nombreux fans de The Witcher 3 avec son mod Hoods. Disponible depuis 2020 sur PC, il restait encore inaccessible aux joueuses et joueurs consoles. Cependant, depuis la sortie du Remastered qui supporte enfin les mods sur PS5 et Xbox Series, vous êtes nombreux à pouvoir en profiter maintenant.

Si le mod Hoods de The Witcher 3 est si plébiscité, c'est parce qu'il ouvre le champ de bien des possibles en matière de personnalisation pour Geralt. Grâce à lui, le Sorceleur peut finalement porter une cape et même une capuche, lui donnant un air encore plus mystérieux. Et quand on voit les émois des fans d'Assassin's Creed Black Flag Remake quand la mécanique de baisser et remonter sa capuche manuellement a été retirée du jeu, on comprend que le style a son importance.

Cela dit, il ne faut pas réduire le mod gratuit Hoods de The Witcher 3 aux capes et capuches. En fait, TheRealArdCarraigh s'en est servi pour ajouter au jeu une tonne d'options de personnalisation disponibles chez les marchands. Sur la page de Nexus Mods, on peut en découvrir un bon échantillon, avec des chapeaux de toutes les formes ou des coiffures inédites. C'est le genre de détail qui permet de sortir un peu de sa routine quand on sillonne les routes des royaumes du Nord !

Maintenant qu'ils sont compatibles sur PS5 et Xbox Series, vous pouvez profiter de dizaines de mods gratuits sur The Witcher 3. Pour cela, vous devrez passer par le catalogue mod.io, sur lequel vous devez créer un compte gratuit. Mais afin de retrouver ce que vous souhaitez dans votre partie il y a tout de même une petite procédure à suivre :

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