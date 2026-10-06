The Witcher 3 Remastered va continuer de s'améliorer avec une future mise à jour. CD Projekt liste les points qui sont concernés, c'est ce que beaucoup attendent.

The Witcher 3 Remastered va avoir droit prochainement à une nouvelle mise à jour. Le support du studio CD Projekt vient d'en parler sur les réseaux sociaux pour vous donner une idée de ce que cela va changer. Les joueuses et joueurs devraient se réjouir car elle concerne plusieurs points importants soulevés depuis la sortie de cette nouvelle version. Voyons les détails ensemble.

Que va améliorer la prochaine mise à jour de The Witcher 3 Remastered ?

CD Projekt va bientôt apporter plusieurs correctifs et optimisation très attendus sur The Witcher 3 Remastered. Parmi les points visés par la prochaine mise à jour, on relève notamment un focus sur la PS5. Que ce soit la console de base ou la Pro, les joueuses et joueurs rencontrent de nombreux bugs de performance, voire des crash, depuis le lancement du jeu. Mais ce n'est pas tout. Voici tous les éléments soulevés :

Des améliorations de performances, notamment sur PS5

Plusieurs ajustements visuels

Correction du bug qui concerne les Twitch drops

Localisation en ukrainien valable dans plus de régions sur PS5 et XBOX Series X|S

Correction d'un problème de doublage

Les développeurs en charge du suivi du jeu ne s'arrêtent évidemment pas là. Ils planchent sur d'autres bugs pour d'autres mises à jour de The Witcher 3 Remastered à venir. Ils vous invitent d'ailleurs à partager ceux que vous rencontrer sur le site du support de CD Projekt pour les aider dans leur tâche.

D'autres modes seront-ils disponibles pour le remaster de Wild Hunt ?

CD Projekt tient aussi à offrir plus de liberté aux joueuses et joueurs de The Witcher 3 Remastered, quelle que soit leur plateforme. Le studio promet que plus de mods seront prochainement disponible sur le jeu. Dans cette optique, il travaille main dans la main avec mod.io.

Les mods ont longtemps été l'apanage de la version PC de The Witcher 3. Mais avec ce remaster, même les joueuses et joueurs PS5 et XBOX Series X|S peuvent en profiter. On dénombre déjà plus de 450 mods différents disponibles. Or, ce n'est que le début.

Quand sortira la nouvelle mise à jour de The Witcher 3 Remastered ?

Au delà de sa liste, CD Projekt n'a pas encore indiqué la date de déploiement de la prochaine mise à jour de The Witcher 3 Remastered. Mais il est certain que les joueuses et joueurs sont impatients. Sur les réseaux sociaux, un internaute le dit : « J'espère que la mise à jour sortira bientôt ». Aussi, parmi les nombreuses requêtes pour le patch, un autre se réjouit que le studio « soit à l'écoute comme ça ».