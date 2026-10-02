CD Projekt RED continue son travail sur The Witcher 3 Remastered, qui vient d’accueillir une nouvelle mise à jour sur PC et prépare déjà de futurs correctifs pour les consoles.

Pour les joueurs de retour sur le Continent, hier fut décidément une journée bien remplie. En effet, à peine le remaster de The Witcher 3: Wild Hunt a-t-il été lancé par CD Projekt RED qu’une pluie de correctifs commence déjà à arriver, de sorte à corriger tous les problèmes remontés par la communauté depuis le lancement. Cela a ainsi débuté avec un premier patch destiné aux joueurs consoles et PC, avant de se poursuivre quelques heures plus tard avec le Hotfix 5.00c, quant à lui plus spécifiquement dédié à la version PC de The Witcher 3 Remastered.

The Witcher 3 Remastered accueille encore une mise à jour sur PC

Car si les joueurs consoles ne sont pas épargnés par les bugs, ce sont définitivement les joueurs PC qui en souffrent le plus dans l’immédiat. De quoi pousser le studio à mettre les bouchées doubles sur les correctifs dédiés à cette plateforme, donc. Et après s’être attaqué au problème de DLSS et avoir ajusté des éléments comme les éclairages du jeu sur l’ensemble des plateformes, voici les correctifs apportés par le Hotfix 5.00c de The Witcher 3 Remastered sur PC :

Patch notes du Hotfix 5.00c

Correction d'un problème qui empêchait de sauvegarder ou de charger la partie lorsque le chemin d'accès au dossier Documents contenait des caractères spéciaux.

Correction d'un problème qui pouvait rendre les voix nettement moins audibles que les autres sons du jeu après avoir navigué entre les onglets du menu pause.

Divers ajustements visuels, portant notamment sur le Bloom, l'éclairage de la végétation, la saturation et l'éclairage en Path Tracing, ont été effectués à Valen.

Annulation d'une modification qui provoquait d'importants problèmes de performances et d'affichage lorsque HairWorks était activé chez certains utilisateurs.

Correction d'un problème qui empêchait la sauvegarde correcte des paramètres de télémétrie marketing de The Witcher 3 Remastered.

Correction d'un problème qui empêchait les succès d'apparaître dans la liste des succès débloqués après leur obtention sur GOG.

Le problème qui rendait impossible le lancement de la version Classique (1.32) du jeu a été corrigé.

Le travail continue pour CD Projekt RED

Voilà qui devrait donc déjà faire plaisir à la communauté PC, qui pourra désormais profiter de The Witcher 3 Remastered dans de meilleures dispositions. Notez toutefois qu’il faudra alors en passer par un généreux téléchargement, le Hotfix 5.00c pesant pas moins de 5 Go de données. Et évidemment, le travail est encore loin d’être terminé pour CD Projekt, qui continue de son côté à travailler sur de nouveaux correctifs pour l’ensemble des plateformes.

« Nous prévoyons également de proposer dès que possible un correctif pour le problème de volume sur les consoles », révèle par exemple Marcin Momot, directeur de la communauté et des médias sociaux du studio, sur X. Avant d’ajouter : « Nous n’avons pas encore de date, mais on y travaille ». « Une fois encore, merci de votre patience pendant que nous poursuivons notre enquête sur les problèmes que vous nous avez signalés », concluent en attendant les créateurs de The Witcher 3 Remastered.

Source : CD Projekt RED