Cette année, Geralt, Yennefer et leur troupe se sont offerts une cure de jouvence avec The Witcher 3 Remastered. Une version améliorée, s’accompagnant enfin d’une version native sur Nintendo Switch 2, qui proposait déjà de nombreuses nouveautés de gameplay, l’arrivée des mods sur console, des améliorations graphiques et quelques autres nouveaux contenus. Mais avec CD Projekt RED, ce n’est jamais vraiment fini. Le studio polonais vient en effet de déployer la mise à jour 5.02 de The Witcher 3 Remastered sur l’ensemble des plateformes. On fait le point sur ce qu’elle change.

Quelles sont les principales nouveautés de la mise à jour 5.02 de The Witcher 3 Remastered ?

Disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, ce nouveau patch apporte une belle quantité de correctifs et d’ajustements qui devraient rendre les aventures de Geralt nettement plus agréables. Les compétences et mutations sont rééquilibrées suite aux retours des joueurs, plusieurs quêtes encore buguées ont été corrigées et les nombreux problèmes graphiques sont réglés. Le studio polonais explique s’être cependant surtout attaqué aux soucis les plus irritants de The Witcher 3 Remastered qui pouvaient encore gâcher les escapades sur le Continent, dont la fameuse carte de Zoltan qui manquait. Les collectionneurs de Gwynt vont pouvoir s’en donner à coeur joie.

Les joueurs PC de The Witcher 3 Remastered pourront quant à eux profiter des optimisations supplémentaires du patch tracing, quand les versions consoles profitent de correctifs dédiés, notamment sur la gestion du VRR et de la synchronisation verticale sur PS5. Comme toujours, CD Projekt RED a gardé quelques surprises pour les photographes virtuels avec quelques améliorations du mode photo, notamment une option permettant de masquer Geralt et les PNJ individuellement. Pour le reste, voici tous les changements de la mise à jour 5.02 de The Witcher 3 Remastered.

©CD Projekt.

Tous les changements et nouveautés du patch 5.02 de The Witcher 3 Remastered

Gameplay

La carte de Gwynt de Zoltan Chivay apparaît désormais correctement sous l'arbre du pendu à Velen.

Correction d'un bug qui pouvait vider les inventaires des marchands, de Geralt et de son coffre en cas d'installation et de désinstallation de mods.

Résolution d'un bug qui empêchait le joueur d'interagir avec les marchands.

Correction d'un bug à cause duquel le chargement d'une sauvegarde en Nouvelle partie + dans la version Remastered pouvait augmenter les conditions de niveau de certains objets.

Correction d'un bug à cause duquel le chargement d'une sauvegarde en Nouvelle partie + dans la version Remastered réinitialisait le bonus de dégâts de l'épée Aerondight.

Mise en place de corrections et de modifications d'équilibrage pour plusieurs compétences et mutations :

Compétences

Endurcissement - Mise à jour de la description pour refléter plus précisément les effets.

Catalyseur - Réduction du bonus d'intensité de 10 % pour les signes Aard et Igni.

Réaction en chaîne - Correction d'un bug qui permettait à d'autres sorceleurs de déclencher la compétence en lançant des signes.

Flot de colère - Correction d'un bug qui empêchait le bonus d'intensité de s'appliquer lorsque Geralt souffrait d'un état lui infligeant des dégâts sur la durée.

Renforcement des signes - Correction du calcul de la durée d'effet.

Réflexes fulgurants - Le temps ralentit désormais correctement quand vous visez avec l'arbalète.

Glyphes persistants - Réduction de 3 s de la durée du bonus.

Compétences de signes - Réduction du regain de vigueur en combat à 0,25/s par niveau.

Réaction en chaîne – Correction d'un problème empêchant le déclenchement d'une nouvelle Réaction en chaîne lorsque le même Signe était lancé deux fois de suite.

Récupération différée – Peut désormais également être utilisée avec les décoctions.

Brise-armure – Correction d'un problème faisant que la réduction de la résistance aux dégâts ne s'appliquait qu'aux attaques puissantes, au lieu de s'appliquer à toutes les attaques.

Mutations

Poussée d'adrénaline - Réduction de 20 % de la puissance d'attaque et du bonus d'intensité de signe. Réduction du malus de puissance d'attaque et d'intensité des Signes à 5 % par ennemi, avec un malus maximal désormais fixé à 25 %.

Yeux de chat - Bonus de dégâts réduit de 50.

Affinité magique - Réduction des chances de coups critiques de 15 %. Réduction des dégâts critiques de 50 %.

Peau mutante - Réduction des dégâts abaissée de 5 % par point d'adrénaline.

Froid mordant - Réduction du bonus de dégâts de 500.

Autres

Scènes de mariage - Correction d'un bug qui rendait la caméra temporairement incontrôlable pendant le combat contre la plus grande peur d'Iris lorsque le mode de verrouillage de la cible était réglé sur Moderne.

Correction d'un bug qui pouvait accélérer anormalement la vitesse du bateau de Geralt et lui faire traverser le terrain après de multiples voyages rapides vers le port d'Oxenfurt.

Kaer Morhen - Correction d'un bug qui pouvait bloquer la progression du didacticiel si Vesemir était pris pour cible à un moment précis.

Correction d'un bug à cause duquel méditer vers l'heure pleine suivante pendant moins d'une minute pouvait faire reculer le temps indéfiniment et bloquer le joueur.

Correction d'un bug qui bloquait l'activation de l'option "Ignorer le poids des objets" après sélection du mode d'accessibilité prédéfini "Ballade du barde" tant qu'un objet n'avait pas été ramassé. Pour un résumé des fonctionnalités incluses dans le mode "Ballade du barde", consultez cet article.

Correction d'un bug qui pouvait bloquer The Witcher 3 Remastered sur un écran de chargement infini si une cinématique se déclenchait au moment où le joueur mourait au combat.

Correction d'un bug à cause duquel Geralt s'accrochait à une échelle en plein vol après en avoir sauté.

Les compétences Tir incapacitant, Mémoire musculaire, Entraînement physique et Coup écrasant fonctionnent désormais correctement.

Mise à jour des descriptions des compétences Brise-armure, Piqûre puissante, Lames empoisonnées, Bouclier actif et Frappes paralysantes afin de mieux refléter leurs effets.

L'épée Aerondight fonctionne désormais correctement avec les compétences Mémoire musculaire, Trois frappes, Entraînement physique et Coup écrasant.

Correction d'un problème empêchant l'achat de la carte de Gwynt Eredin, Commandant des Cavaliers pourpres, auprès de Jonas, l'aubergiste.

Graphismes de The Witcher 3 Remastered

Correction d'un bug qui altérait la coiffure de Geralt lorsqu'il reforgeait l'armure de l'École du Chat de maître ou de grand maître.

Résolution d'un bug qui pouvait empêcher l'affichage du visage ou d'autres parties du corps de Geralt et des PNJ.

Correction d'un bug qui rendait la tête de Geralt invisible lorsqu'il se laissait pousser la barbe alors qu'il avait la coiffure de fauteur de troubles.

Correction d'un bug qui faisait briller certaines armures d'une lueur bleue lorsque le ray-tracing était activé.

Résolution d'un bug qui pouvait rendre Geralt chauve si le joueur activait le HairWorks sur PC ou Xbox Play Anywhere, puis continuait sa partie sur Xbox avec la progression croisée.

Correction d'un bug d'affichage des rides sur les visages de certains personnages.

Correction d'un bug qui faisait disparaître un bâtiment du port de Novigrad quand le joueur s'en rapprochait.

Résolution de bugs d'éclairage dans plusieurs lieux et cinématiques, notamment des zones trop lumineuses ou trop sombres, des transitions incohérentes et des scintillements.

Correction de l'aspect des surfaces d'eau dans les zones sombres dans le cas où la qualité des reflets de l'espace écran est réglée sur basse.

Résolution d'un bug qui pouvait entraîner un décalage de l'animation lorsque Geralt descendait de certaines échelles.

Correction de problèmes visuels et de stabilité liés au HairWorks.

Résolution d'un bug qui provoquait une coloration rouge excessive au niveau des jambes de certains PNJ au sein d'une foule.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment... - Correction d'un bug à cause duquel un barde jouait d'un tambour invisible pendant une cinématique.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment... - Correction d'un bug à cause duquel Shani se téléportait à l'arrière-plan d'une cinématique.

Contrat : un voleur insaisissable - Correction d'un bug à cause duquel le doppler ne reproduisait pas l'apparence de l'armure reforgée de Geralt.

Correction d'un problème où les pommeaux de certaines épées n'affichaient pas les couleurs prévues.

Interface

Correction d'un bug qui provoquait l'affichage simultané de tous les marqueurs de quêtes actives sur la mini-carte.

Correction de divers problèmes d'interface, notamment des espacements incorrects, des éléments mal alignés, tronqués ou se chevauchant, des marqueurs mal positionnés, des indications de touches manquantes, etc.

Ajout d'une option dans les paramètres d'interface permettant de masquer l'interface lorsque The Witcher 3 Remastered est en pause, afin de laisser la scène et les sous-titres clairement visibles.

Mise à jour des infobulles pour permettre de parcourir tous les niveaux d'une compétence.

Correction d'un bug qui faisait apparaître des objets impossibles à obtenir dans le menu Reforger.

Correction d'un bug qui pouvait masquer l'interface de façon permanente dans le menu principal jusqu'au redémarrage de The Witcher 3 Remastered.

Ajout de la prise en charge du format d'image 32:9 (super-ultrawide).

Quêtes de The Witcher 3 Remastered

Contrat : fils disparu - Correction d'un bug qui pouvait rendre Geralt invisible après le chargement d'une sauvegarde si le joueur avait sauvegardé la partie après avoir approché Morvudd, puis était mort au cours du combat.

Contrat : fils disparu - Correction d'un bug qui permettait, dans certaines circonstances, de tuer Morvudd dès sa première phase.

Tedd Deireadh, le Dernier Âge - Correction d'un bug qui entraînait une forte baisse des performances pouvant provoquer un plantage de The Witcher 3 Remastered.

Dans la cour des Grands – Correction d'un problème empêchant l'obtention de la carte Eredin : Le Mortifère, après avoir vaincu Tybalt au Gwynt.

Chasseur de poules – Correction d'un problème empêchant le lancement de la quête en raison de l'absence de Yanina.

Mauvais endroit, mauvais moment - Correction d'un problème empêchant de remettre la lettre au forgeron de Kaer Trolde, ce qui bloquait la progression de la quête.

Le Dernier Vœu – Correction d'un problème provoquant un chargement infini après avoir remis le cristal de Philippa à Yennefer.

Modifications spécifiques PC

Correction d'un bug qui faisait planter The Witcher 3 Remastered au lancement en affichant une erreur de compilation lorsque des mods obsolètes étaient installés, au lieu de les désactiver et d'afficher un avertissement.

Correction d'un bug qui ralentissait fortement le lancement de nouvelles parties directement dans Hearts of Stone ou Blood and Wine sur Steam Deck.

Résolution d'un bug qui pouvait entraîner des vibrations sur les manettes Xbox et PlayStation compatibles avec le retour haptique, même lorsque le joueur jouait au clavier et à la souris sur PC.

Correction de divers problèmes d'éclairage affectant les cheveux lorsque le path-tracing était activé.

Optimisations et améliorations visuelles diverses du path-tracing et de la reconstruction de rayons, notamment au niveau de l'éclairage, des ombres et du rendu de l'eau.

Ajout des traductions ukrainiennes pour les succès Steam.

Modifications spécifiques aux versions consoles de The Witcher 3 Remastered

Dans l'ombre du Feu Éternel - Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors du combat contre le miasmeux rouge.

Correction d'un bug qui empêchait les œillères de cheval de feu d'apparaître dans le coffre de Wizyma en Nouvelle partie +.

Correction d'un bug qui bloquait l'obtention des trophées sur PlayStation®5 après transfert d'une sauvegarde sur PC via la progression croisée.

Amélioration de la V-Sync et du VRR sur PlayStation®5, et réduction du scintillement grâce à des ajustements de la gestion du mode HFR et de la fréquence d'images.

Suppression des freezes sur Xbox et PlayStation qui survenaient lors de l'affichage des notifications de quête.

Correction d'un bug qui bloquait l'obtention des trophées sur PlayStation et des succès sur Xbox après transfert d'une sauvegarde sur PC via la progression croisée.

Correction d'un bug à cause duquel les sauvegardes modifiées n'étaient pas toujours correctement identifiées. Cette modification ne s'applique qu'aux nouvelles sauvegardes.

Correction d'un bug sur Nintendo Switch 2 qui pouvait entraîner des problèmes de performances et rallonger les temps de lancement lorsque plusieurs mods étaient téléchargés.

Résolution d'un bug sur Nintendo Switch 2 qui pouvait réactiver les mods désactivés au redémarrage de la version japonaise de The Witcher 3 Remastered.

Correction d'un bug sur Nintendo Switch 2 qui perturbait le téléchargement de certains mods.

Augmentation de la taille maximale autorisée pour les mods sur Nintendo Switch 2.

Correction d'un bug sur Nintendo Switch 2 qui provoquait le plantage du jeu à l'ouverture du menu Mods.

Divers correctifs de The Witcher 3 Remastered