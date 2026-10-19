Après avoir fait son arrivée sur PS5, Xbox Series et PC, la mise à jour 5.01 de The Witcher 3 Remastered est maintenant disponible sur Nintendo Switch 2. Voici ce qu’elle apporte.
Chose promise, chose due. Alors que les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 Remastered ont récemment eu droit à l’arrivée de la mise à jour 5.01 du jeu, destinée à améliorer l’expérience pour l’ensemble des utilisateurs, les possesseurs de la version Nintendo Switch 2, quant à eux, attendaient encore patiemment d’être logés à la même enseigne. Et après avoir annoncé que cela arriverait « aussi vite que possible », l’heure est aujourd’hui venue pour CD Projekt RED de tenir sa promesse avec le déploiement du fameux patch.
The Witcher 3 Remastered lance sa mise à jour 5.01 sur Nintendo Switch 2, quoi de neuf ?
Dès aujourd’hui, les joueurs Nintendo Switch 2 de The Witcher 3 Remastered peuvent donc installer la mise à jour 5.01 sur leur console, qui introduit une série d’améliorations « tant générales que spécifiques à la plateforme » en question, tout en corrigeant certains des problèmes remontés par la communauté jusqu’à présent. « Enfin ! », s’exclament alors en cœur plusieurs joueurs sur X. Voici le patch notes complet :
Gameplay de The Witcher 3 Remastered
- Correction d’un problème où la fonction « Application automatique des huiles » ne fonctionnait que si elle avait été activée pendant la session de jeu en cours.
- Correction d’un problème où, dans certaines circonstances, les bateaux contrôlés par le joueur pouvaient se mettre à se déplacer de manière incontrôlable et ignorer les collisions avec le terrain.
- Amélioration des animations d’interaction avec les échelles dans The Witcher 3 Remastered.
- Correction d’un problème où Geralt entrait en collision avec les ennemis morts après un coup de grâce à l’Aard.
- Correction d’un problème où Vesemir répétait une réplique lorsque le Quen était lancé plusieurs fois.
- Un problème faisant que l’esquive pouvait présenter un temps de réponse involontairement retardé a été corrigé.
- Correction d’un problème qui permettait de lancer une bombe même lorsque l’option est désactivée.
- Correction d’un problème où le bonus octroyé par la compétence Synergie affichait des valeurs incorrectes.
- Ajout du renvoi de dégâts à la compétence Bouclier explosif.
- Correction d’un problème où l’Endurance de Geralt se vidait entièrement lors d’un sprint combiné à une esquive.
Interface
- Correction d’un problème où la fenêtre « Vous avez gagné un point de compétence ! » pouvait rester bloquée à l’écran.
- Correction d’un problème où les indications de commandes clignotaient brièvement sur l’écran de méditation.
- Un problème faisant le tutoriel sur les potions n’apparaissait pas après avoir consulté l’onglet Consommables a été corrigé.
- Correction de plusieurs barres de progression mal alignées dans l’interface de The Witcher 3 Remastered.
Visuels et performances
- Divers ajustements visuels, dont des améliorations du Bloom, du mappage tonal, de l’éclairage des personnages, du Ray Tracing et du Path Tracing.
- Ajout des options Bloom, Faisceaux lumineux et Profondeur de champ aux paramètres graphiques.
- Diverses optimisations destinées à améliorer les performances.
- Correction d’un problème où la mise à l’échelle dynamique de la résolution pouvait provoquer des artefacts visuels dans certaines configurations.
Audio
- Le correctif concernant les voix devenant nettement moins audibles que les autres sons de The Witcher 3 Remastered après avoir navigué entre les onglets du menu pause est désormais également appliqué sur consoles.
Spécifique à la version Nintendo Switch 2 de The Witcher 3 Remastered
- Ajustements de l’accentuation de l’image et de la résolution afin d’améliorer la netteté et la fidélité visuelle.
- Correction d’un plantage rare pouvant survenir lors du passage d’une région du jeu à une autre.
- Optimisation de la gestion du cache pour la prise en charge multiplateforme des mods.
- Correction d’un problème où les vibrations HD n’étaient perceptibles que dans le Joy-Con 2 gauche lors de l’ascension d’une échelle.
- Correction d’un problème qui permettait de placer des marqueurs sur les bandes noires entourant la carte.
Divers
- En raison de problèmes côté serveur, l’écran de consentement relatif à notre politique s’affichera de nouveau. Vous devrez confirmer vos préférences une fois de plus. Donner votre accord nous aide à améliorer The Witcher 3 Remastered.
- Correction d’un problème où Mes récompenses et les Drops Twitch/Bilibili n’apparaissaient pas dans le coffre de Vizima si celui-ci avait déjà été ouvert. Du fait de ce correctif, certains objets peuvent être dupliqués. Considérez-les comme un bonus !
- Correction d’un problème où la végétation ne réagissait pas aux collisions.
- Correction d’un problème pouvant affecter les données des fichiers de sauvegarde, et ajout de mesures visant à traiter les sauvegardes déjà affectées.
- La localisation des textes en ukrainien est désormais disponible dans toutes les régions.
Source : CD Projekt RED