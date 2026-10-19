Après avoir fait son arrivée sur PS5, Xbox Series et PC, la mise à jour 5.01 de The Witcher 3 Remastered est maintenant disponible sur Nintendo Switch 2. Voici ce qu’elle apporte.

Chose promise, chose due. Alors que les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 Remastered ont récemment eu droit à l’arrivée de la mise à jour 5.01 du jeu, destinée à améliorer l’expérience pour l’ensemble des utilisateurs, les possesseurs de la version Nintendo Switch 2, quant à eux, attendaient encore patiemment d’être logés à la même enseigne. Et après avoir annoncé que cela arriverait « aussi vite que possible », l’heure est aujourd’hui venue pour CD Projekt RED de tenir sa promesse avec le déploiement du fameux patch.

The Witcher 3 Remastered lance sa mise à jour 5.01 sur Nintendo Switch 2, quoi de neuf ?

Dès aujourd’hui, les joueurs Nintendo Switch 2 de The Witcher 3 Remastered peuvent donc installer la mise à jour 5.01 sur leur console, qui introduit une série d’améliorations « tant générales que spécifiques à la plateforme » en question, tout en corrigeant certains des problèmes remontés par la communauté jusqu’à présent. « Enfin ! », s’exclament alors en cœur plusieurs joueurs sur X. Voici le patch notes complet :

Gameplay de The Witcher 3 Remastered

Correction d’un problème où la fonction « Application automatique des huiles » ne fonctionnait que si elle avait été activée pendant la session de jeu en cours.

Correction d’un problème où, dans certaines circonstances, les bateaux contrôlés par le joueur pouvaient se mettre à se déplacer de manière incontrôlable et ignorer les collisions avec le terrain.

Amélioration des animations d’interaction avec les échelles dans The Witcher 3 Remastered.

Correction d’un problème où Geralt entrait en collision avec les ennemis morts après un coup de grâce à l’Aard.

Correction d’un problème où Vesemir répétait une réplique lorsque le Quen était lancé plusieurs fois.

Un problème faisant que l’esquive pouvait présenter un temps de réponse involontairement retardé a été corrigé.

Correction d’un problème qui permettait de lancer une bombe même lorsque l’option est désactivée.

Correction d’un problème où le bonus octroyé par la compétence Synergie affichait des valeurs incorrectes.

Ajout du renvoi de dégâts à la compétence Bouclier explosif.

Correction d’un problème où l’Endurance de Geralt se vidait entièrement lors d’un sprint combiné à une esquive.

Interface

Correction d’un problème où la fenêtre « Vous avez gagné un point de compétence ! » pouvait rester bloquée à l’écran.

Correction d’un problème où les indications de commandes clignotaient brièvement sur l’écran de méditation.

Un problème faisant le tutoriel sur les potions n’apparaissait pas après avoir consulté l’onglet Consommables a été corrigé.

Correction de plusieurs barres de progression mal alignées dans l’interface de The Witcher 3 Remastered.

Visuels et performances

Divers ajustements visuels, dont des améliorations du Bloom, du mappage tonal, de l’éclairage des personnages, du Ray Tracing et du Path Tracing.

Ajout des options Bloom, Faisceaux lumineux et Profondeur de champ aux paramètres graphiques.

Diverses optimisations destinées à améliorer les performances.

Correction d’un problème où la mise à l’échelle dynamique de la résolution pouvait provoquer des artefacts visuels dans certaines configurations.

Audio

Le correctif concernant les voix devenant nettement moins audibles que les autres sons de The Witcher 3 Remastered après avoir navigué entre les onglets du menu pause est désormais également appliqué sur consoles.

Spécifique à la version Nintendo Switch 2 de The Witcher 3 Remastered

Ajustements de l’accentuation de l’image et de la résolution afin d’améliorer la netteté et la fidélité visuelle.

Correction d’un plantage rare pouvant survenir lors du passage d’une région du jeu à une autre.

Optimisation de la gestion du cache pour la prise en charge multiplateforme des mods.

Correction d’un problème où les vibrations HD n’étaient perceptibles que dans le Joy-Con 2 gauche lors de l’ascension d’une échelle.

Correction d’un problème qui permettait de placer des marqueurs sur les bandes noires entourant la carte.

Divers

En raison de problèmes côté serveur, l’écran de consentement relatif à notre politique s’affichera de nouveau. Vous devrez confirmer vos préférences une fois de plus. Donner votre accord nous aide à améliorer The Witcher 3 Remastered.

Correction d’un problème où Mes récompenses et les Drops Twitch/Bilibili n’apparaissaient pas dans le coffre de Vizima si celui-ci avait déjà été ouvert. Du fait de ce correctif, certains objets peuvent être dupliqués. Considérez-les comme un bonus !

Correction d’un problème où la végétation ne réagissait pas aux collisions.

Correction d’un problème pouvant affecter les données des fichiers de sauvegarde, et ajout de mesures visant à traiter les sauvegardes déjà affectées.

La localisation des textes en ukrainien est désormais disponible dans toutes les régions.

Source : CD Projekt RED