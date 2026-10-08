The Witcher 3 Remastered continue de se mettre progressivement à jour avec cette fois une nouvelle version particulièrement conséquente, voici ce qu'elle apporte.

Un peu plus d'une semaine après sa sortie, The Witcher 3 Remastered a déjà reçu deux mises à jour, la première venant corriger quelques problèmes urgents rapportés par la communauté. CD Projekt RED et Fool's Theory reviennent donc à la charge avec cette fois un patch 5.01 bien plus riche en changements, pour encore améliorer ce qui peut l'être et apporter de plus amples correctifs tant sur les aspects graphique que de gameplay.

Qu'apporte la mise à jour 5.01 de The Witcher 3 Remastered ?

The Witcher 3 Remastered passe dont dans une version 5.01 disponible au téléchargement dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Il faudra visiblement repasser plus tard pour la Nintendo Switch 2. Cette mise à jour apporte énormément d'améliorations et correctifs, les plus notables étant un mécanisme de renvoi des dégâts à la compétence « Bouclier explosif », une amélioration de l'esquive ainsi que du comportement des bateaux.

Les options graphiques sur les versions consoles de The Witcher 3 Remastered reçoivent également de nouveaux ajouts. Ce patch résout également des soucis liés aux sauvegardes, aux récompenses gratuites manquantes à Wyzima, aux collisions avec la végétation et aux artefacts visuels causés par la mise à l'échelle dynamique de la résolution.

Quels sont les points les plus importants à retenir de la mise à jour 5.01 du Remaster ?

Pour consulter les notes complètes de la mise à jour 5.01 de The Witcher 3 Remastered, rendez-vous sur la page dédiée sur le site officiel de la licence, en français. Voici cependant les points les plus importants à en retenir, car la liste des changements s'avère particulièrement longue :

Ajout d'un effet de renvoi des dégâts à la compétence « Bouclier explosif ».

Amélioration du comportement des bateaux, des animations d'échelle, de la réactivité de l'esquive et de plusieurs interactions de combat.

Ajout d'options pour le flou, les rayons lumineux et la profondeur de champ dans les paramètres graphiques sur consoles.

Correction de la réinitialisation des paramètres et des limites de fréquence d'images incorrectes sur PlayStation 5.

Correction de problèmes affectant les données de sauvegarde, « Mes récompenses » en lien avec The Witcher 3, les Drops Twitch, les collisions avec la végétation et la mise à l'échelle dynamique de la résolution.

Source : The Witcher