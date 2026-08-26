À la surprise générale, The Witcher 3 a présenté en plus de son DLC un Remaster massif comportant une énorme mise à jour gratuite extrêmement riche en changements.

Alors qu'on pensait que CD Projekt RED n'allait parler à la Gamescom 2026 que de Songs of the Past, la troisième extension de The Witcher 3 11 ans après sa sortie, le studio polonais a totalement surpris son monde en accompagnant cela de l'annonce d'un Remaster à venir pas plus tard que le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch 2, et qui plus est entièrement gratuit pour les détenteurs du jeu de base. Celui-ci va apporter énormément de changements au GOTY 2015 absolu, tant sur le plan visuel que du gameplay. Voyons tout cela plus en détail.

De nombreux changements sur le plan graphique pour The Witcher 3 Remastered

D'une part, ce qui a immédiatement sauté aux yeux en voyant quelques extraits de gameplay de The Witcher 3 Remastered, c'est les changements sur le plan graphique. Après une version next-gen pour aller avec la sortie des consoles PS5 et Xbox Series, le titre phare de CD Projekt RED se remet à nouveau à la page visuellement avec moult modifications s'accordant avec les technologies modernes. Voici la liste des changements que le Remaster apportera entièrement gratuitement :

Ajout de nouveaux effets visuels, notamment pour les Signes

Amélioration des textures

Amélioration de l'ombre du feuillage

DirectX12 natif

Éclairage global retravaillé

Flou de mouvement rafraîchi

GTAO

Nouveau modèle d'ombrage

Nouveau mappage de tons

Path Tracing sur PC

Ray Tracing amélioré

Ray Tracing des cheveux/poils

Rendu de parallelisation amélioré

Support de NVIDIA DLSS 4.5, d'AMD FSR 4 et d'Intel XeSS 2.0

Support PS5 Pro

Transluminescence

Des tas d'améliorations pour rafraîchir le gameplay de The Wild Hunt

Au-delà de la refonte visuelle, The Witcher 3 Remastered entend également offrir, à l'instar de ce que CD Projekt RED avait fait pour Cyberpunk 2077 à la sortie de Phantom liberty, une sorte de « Version 2.0 » du gameplay de son titre emblématique de 2015. Cela va bien sûr s'appliquer tant au jeu de base qu'aux trois extensions que sont Hearts of Stone, Blood and Wine et Songs of the Past à venir donc courant 2027. À noter par ailleurs qu'il est actuellement possible de récupérer les deux DLC déjà disponibles, une fois encore gratuitement à condition de posséder le jeu de base. Voici donc une seconde liste des améliorations de gameplay qu'apporte The Witcher 3 Remastered :

Amélioration de l'interface et de la navigation dans les menus

Animations raffinées pour les combats, les déplacements et les exécutions

Fonctionnalités exclusives à la Nintendo Switch 2

Méditation immersive

Modernisation du tutoriel

Nouveau suivi des quêtes

Nouvelles fonctionnalités d'accessibilité

Rework du système de loot

Support du modding cross-plateformes

Support de Xbox Play Anywhere

Systèmes de combat et de déplacement/parkours retravaillés

Tout cela arrivera donc le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch 2 à l'occasion de la sortie de The Witcher 3 Remastered, gratuitement pour les détenteurs du jeu original sur les autres plateformes que la dernière console de Nintendo. Voilà en somme une bonne raison de (re)plonger dans le chef d'œuvre absolu de CD Projekt RED en attendant la sortie de Songs of the Past courant 2027.

Source : The Witcher sur YouTube