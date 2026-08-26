À la surprise générale, The Witcher 3 a présenté en plus de son DLC un Remaster massif comportant une énorme mise à jour gratuite extrêmement riche en changements.
Alors qu'on pensait que CD Projekt RED n'allait parler à la Gamescom 2026 que de Songs of the Past, la troisième extension de The Witcher 3 11 ans après sa sortie, le studio polonais a totalement surpris son monde en accompagnant cela de l'annonce d'un Remaster à venir pas plus tard que le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch 2, et qui plus est entièrement gratuit pour les détenteurs du jeu de base. Celui-ci va apporter énormément de changements au GOTY 2015 absolu, tant sur le plan visuel que du gameplay. Voyons tout cela plus en détail.
De nombreux changements sur le plan graphique pour The Witcher 3 Remastered
D'une part, ce qui a immédiatement sauté aux yeux en voyant quelques extraits de gameplay de The Witcher 3 Remastered, c'est les changements sur le plan graphique. Après une version next-gen pour aller avec la sortie des consoles PS5 et Xbox Series, le titre phare de CD Projekt RED se remet à nouveau à la page visuellement avec moult modifications s'accordant avec les technologies modernes. Voici la liste des changements que le Remaster apportera entièrement gratuitement :
- Ajout de nouveaux effets visuels, notamment pour les Signes
- Amélioration des textures
- Amélioration de l'ombre du feuillage
- DirectX12 natif
- Éclairage global retravaillé
- Flou de mouvement rafraîchi
- GTAO
- Nouveau modèle d'ombrage
- Nouveau mappage de tons
- Path Tracing sur PC
- Ray Tracing amélioré
- Ray Tracing des cheveux/poils
- Rendu de parallelisation amélioré
- Support de NVIDIA DLSS 4.5, d'AMD FSR 4 et d'Intel XeSS 2.0
- Support PS5 Pro
- Transluminescence
Des tas d'améliorations pour rafraîchir le gameplay de The Wild Hunt
Au-delà de la refonte visuelle, The Witcher 3 Remastered entend également offrir, à l'instar de ce que CD Projekt RED avait fait pour Cyberpunk 2077 à la sortie de Phantom liberty, une sorte de « Version 2.0 » du gameplay de son titre emblématique de 2015. Cela va bien sûr s'appliquer tant au jeu de base qu'aux trois extensions que sont Hearts of Stone, Blood and Wine et Songs of the Past à venir donc courant 2027. À noter par ailleurs qu'il est actuellement possible de récupérer les deux DLC déjà disponibles, une fois encore gratuitement à condition de posséder le jeu de base. Voici donc une seconde liste des améliorations de gameplay qu'apporte The Witcher 3 Remastered :
- Amélioration de l'interface et de la navigation dans les menus
- Animations raffinées pour les combats, les déplacements et les exécutions
- Fonctionnalités exclusives à la Nintendo Switch 2
- Méditation immersive
- Modernisation du tutoriel
- Nouveau suivi des quêtes
- Nouvelles fonctionnalités d'accessibilité
- Rework du système de loot
- Support du modding cross-plateformes
- Support de Xbox Play Anywhere
- Systèmes de combat et de déplacement/parkours retravaillés
Tout cela arrivera donc le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch 2 à l'occasion de la sortie de The Witcher 3 Remastered, gratuitement pour les détenteurs du jeu original sur les autres plateformes que la dernière console de Nintendo. Voilà en somme une bonne raison de (re)plonger dans le chef d'œuvre absolu de CD Projekt RED en attendant la sortie de Songs of the Past courant 2027.
Source : The Witcher sur YouTube