Deux semaines après sa sortie, The Witcher 3 Remastered continue d’enchaîner les mises à jour le temps de le dire. En effet, alors que des millions de joueurs, fans de la première heure comme néophytes, prennent plaisir à se (re)plonger dans le titre de CD Projekt RED depuis le 29 septembre dernier, l’expérience reste tout de même entachée par différents problèmes, que le studio est bien décidé à résoudre le plus rapidement possible. Et après les versions PS5 et PS5 Pro, c’est maintenant au tour de la version Xbox Series S de faire l’objet d’un nouveau correctif.

The Witcher 3 Remastered se met à jour sur Xbox Series, quoi de neuf ?

Déployé cet après-midi, le Hotfix 5.01b de The Witcher 3 Remastered vient alors corriger les problèmes remontés par les joueurs Xbox Series S concernant la netteté de l’image, qui n’était pas au meilleur de sa forme. « Avec cette mise à jour, nous avons remplacé la solution d’upscaling TAAU par le FSR afin d’améliorer la qualité visuelle et les performances », écrit alors CD Projekt dans le patch notes publié sur son site officiel. Un correctif mineur, donc, mais qui devrait toutefois faire toute la différence pour les joueurs de cette plateforme.

Notez que le même patch a également été déployé pour la version Xbox Series X du jeu, mais que celui-ci n’apporte aucun correctif à cette dernière dans le sens où le Hotfix 5.01b était seulement adressé à la version Xbox Series S. À en croire le studio, cela est dû « à la nature du système de mise à jour de la plateforme », qui semble imposer le lancement des correctifs sur tous les modèles de Xbox Series. « Cela n’entraîne aucune modification de cette version de The Witcher 3 Remastered », insiste néanmoins CD Projekt.

D’autres mises à jour sont déjà en préparation

Profitons-en pour rappeler qu’après la PS5 et la Xbox Series S, la Nintendo Switch 2 sera la prochaine version à faire l’objet d’une mise à jour, sur laquelle les équipes sont déjà l’œuvre en ce moment même. « Le patch 5.01 pour la Nintendo Switch 2 est toujours en préparation et devrait arriver aussi vite que possible. Nous apprécions vraiment votre patience », indiquait Marcin Momot, directeur de la communication chez CD Projekt, le 13 octobre dernier. Rendez-vous, on l’imagine, dans les prochains jours pour le prochain patch de The Witcher 3 Remastered, donc.

Source : CD Projekt RED