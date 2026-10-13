The Witcher 3 Remastered vient d'accueillir une nouvelle mise à jour qui ne cible cette fois que les plateformes PS5 et PS5 Pro, voici ce qu'elle change.

Deux semaines tout pile après sa sortie, The Witcher 3 Remastered continue régulièrement d'accueillir de nouvelles mises à jour. Il y a quelques jours, le titre passait en version 5.01 avec pléthore d'ajouts. Cette fois, il ne s'agit en revanche que d'un petit correctif additionnel, qui s'intéresse d'ailleurs uniquement aux consoles PS5 et PS5 Pro, en attendant que la version Nintendo Switch 2 rattrape ses congénères.

Qu'apporte le dernier correctif de The Witcher 3 Remastered sur PS5 et PS5 Pro ?

Comme de coutume après une mise à jour importante apportant de nombreuses modifications, les suivantes servent à corriger les éventuels problèmes ajoutés par la précédente. Tel est justement le cas pour celle de The Witcher 3 Remastered qui nous intéresse ici, à destination exclusivement des PS5 et PS5 Pro. Pas question ici de notes de patch aussi longues qu'un roman, mais de la simple ligne suivante :

Diverses amélioration de la stabilité sur PS5 et PS5 Pro.

C'est absolument tout ce que ce bien nommé hotfix 5.01b apporte aux versions PS5 et PS5 Pro de The Witcher 3 Remastered, en attendant éventuellement d'autres mises à jour plus conséquentes d'ici à l'arrivée de la troisième extension Songs of the Past à venir courant 2027.

Quand arrivera la mise à jour 5.01 sur Nintendo Switch 2 ?

En supplément de l'annonce de cette petite mise à jour pour les versions PS5 et PS5 Pro de The Witcher 3 Remastered, Marcin Momot, directeur de la communication chez CD Projekt RED, a profité de l'occasion pour évoquer le cas de la version 5.01 sur Nintendo Switch 2, qui n'est pas encore disponible. Il précise ainsi que cette mise à jour « est toujours dans les cartons et devrait arriver dès que possible ».

Pour l'heure, seules les versions PC, PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 Remastered ont en effet reçu les bienfaits de la mise à jour 5.01, et les consoles PS5 et PS5 Pro ceux du hotfix 5.01b. Il faudra donc repasser plus tard pour la dernière console hybride de Nintendo.

Source : Marcin Momot sur X.com