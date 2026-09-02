CD Projekt RED a surpris son monde en annonçant un Remaster gratuit de The Witcher 3, mais le studio a confié dans une récente interview qu'il ne voyait pas les choses autrement.

Ce 29 septembre 2026, The Witcher 3 va recevoir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 un Remaster conséquent promettant plus d'une trentaine de changements tant graphiques que sur le gameplay, afin de le remettre au goût du jour en attendant la sortie l'an prochain de Songs of the Past, sa troisième extension. À la surprise générale, CD Projekt RED a annoncé à la Gamescom 2026 que ce Remaster serait gratuit pour tous les possesseurs du jeu de base. Dans une récente interview auprès de The Game Business, le studio polonais a confié qu'il n'avait même pas penser le proposer dans un format payant.

The Witcher 3 Remastered se devait d'être gratuit pour les détenteurs du jeu de base, selon CD Projekt RED

Plus précisément, c'est Michał Nowakowski, PDG adjoint de CD Projekt RED, qui a participé à l'interview de The Game Business suite aux nombreuses annonces fortes autour de The Witcher 3 à la Gamescom 2026. Il a ainsi confié la philosophie du studio s'agissant de permettre aux détenteurs du jeu de base de profiter gratuitement du Remaster à venir ce 29 septembre 2026.

« Je ne pense pas que cela nous ait même traversé l'esprit. Nous avons simplement envisagé le Remaster de The Witcher 3 comme une amélioration qui devait être une forme de cadeau gratuite pour nos joueurs qui l'ont déjà. C'est la méthode CD Projekt RED ». Le studio polonais a en effet pris l'habitude de proposer des mises à jour gratuites et massives pour ses précédents titres, notamment Cyberpunk 2077 en accompagnement de l'extension Phantom Liberty.

Selon Nowakowski, le Remaster de The Witcher 3 a vu le jour grâce au travail que CD Projekt Red menait avec Fool's Theory sur Songs of the Past. « Nous avons commencé à discuter en nous disant : "Pourquoi ne pas moderniser le jeu ? Tout fait vieux de dix ans". Et à force de discuter des améliorations, on a réalisé qu'on avait un véritable Remaster entre les mains ».

Une contrepartie financière à retrouver avec l'extension Songs of the Past

Si le caractère gratuit de The Witcher 3 Remastered était une évidence pour CD Projekt RED, c'était aussi en raison de l'arrivée l'an prochain de l'extension Songs of the Past, quant à elle naturellement payante, mais dont le prix n'a pas encore été précisé, bien qu'on puisse tabler sur un tarif entre 20 et 40 euros.

« L'aspect commercial, c'est évidemment l'extension de The Witcher 3. Bien sûr, si vous n'avez pas le jeu de base, il vous faudra toutefois l'acheter pour profiter du Remaster. Mais nous avons essayé de rendre l'offre plus attrayante en incluant deux extensions dans le pack », a ajouté Nowakowski au micro de The Game Business.

Source : The Game Business sur YouTube