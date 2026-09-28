Juste avant sa sortie, voici de nouveaux comparatifs montrant les différences entre The Witcher 3 Remastered et la version next-gen pour voir si la nouvelle mouture est vraiment plus belle.

En amont de sa sortie le 29 septembre 2026 en début d'après-midi chez nous sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, The Witcher 3 Remastered fait à nouveau l'objet de comparatifs pour voir la différence entre cette nouvelle refonte graphique et celle déjà faite en 2022 pour la version « Next-Gen » à destination notamment des PS5 et Xbox Series. Et si le Remaster profite des dernières technologies comme le path tracing ou les dernières itérations des solutions d'upscaling de NVIDIA, AMD et FSR, force est de constater que tout n'est pas forcément plus beau que sur la version précédente du chef d'œuvre de CD Projekt RED.

De nouveaux comparatifs pour voir les différentes entre The Witcher 3 Remastered et la version « Next-Gen »

11 ans après sa sortie, The Witcher 3 va donc avoir droit à une nouvelle refonte, cette fois non seulement graphique, mais aussi au niveau du gameplay, avec de nombreuses améliorations et ajouts de fonctionnalités. La partie la plus immédiatement visible de ce Remaster se trouve cependant sur le plan visuel, avec la promesse d'une dizaine de changements sur ce plan, dont les suivants :

Ajout de nouveaux effets visuels

Améliorations des textures, de l'ombre et du feuillage

DirectX12 natif

Éclairage global retravaillé

GTAO

Nouveaux modèles d'ombrage et mappage de tons

Path Tracing sur PC

Ray Tracing amélioré

Support de NVIDIA DLSS 4.5, d'AMD FSR 4 et d'Intel XeSS 2.0

Transluminescence

En principe, cela devrait signifier que The Witcher 3 Remastered va être nettement plus beau à peu près à tous les niveaux par rapport à sa version « Next-Gen » remontant à 2022. Grâce à une récente vidéo comparative partagée par GameSpot, il s'avère finalement que la chose n'est pas si évidente. Ce nouveau comparatif met en effet côte à côte la version Next-Gen et le Remaster, avec d'un côté le Ray Tracing, et de l'autre le Path Tracing, le tout sur PC, la plus complète et offrant le plus de réglages graphiques.

Si sur les décors, les améliorations de The Witcher 3 Remastered sautent généralement aux yeux, avec des reflets et des textures bien plus fins, force est de constater que l'éclairage est globalement plus convaincant sur la version précédente du jeu. Avec le Remastered, tout apparaît en effet trop lumineux en extérieur, et exagérément sombre en intérieur. D'autant que le Ray Tracing et le Path Tracing impactent sérieusement les performances, notamment sur une configuration PC modeste, pour un résultat pas nécessairement plus agréable à regarder.

Un aperçu du Remaster a priori précoce en attendant de constater des différences de ses propres yeux

Dans sa vidéo comparative opposant The Witcher 3 Remastered et la version Next-Gen, GameSpot avertit toutefois qu'il ne s'agit pas de l'édition définitive du Remaster, et qu'il s'agit d'un comparatif « brut », sans modifier les valeurs de luminosité et de contraste. On se doute cependant que ce qu'on voit provient probablement d'une build très proche de celle officielle à venir ce 29 septembre 2026.

Reste cependant à voir si effectivement procéder à de plus amples réglages permettra de limiter l'aspect beaucoup trop lumineux de The Witcher 3 Remastered, pour retrouver l'ambiance à la fois enchanteresse et sombre qui a tant fait la renommée du RPG légendaire de CD Projekt RED il y a déjà plus de 10 ans de cela.

Source : GameSpot sur YouTube