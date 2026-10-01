Comme le jeu original, la sortie de The Witcher 3 Remastered connaît quelques accrocs, notamment sur PC avec une option que CD Projekt RED recommande de désactiver en attendant un correctif.

Depuis le 29 septembre 2026, les fans de The Witcher 3 se sont à nouveau rassemblés pour célébrer la sortie d'un Remaster apportant de nombreux changements au vénérable titre de 2015 et à sa version « Next-Gen » de 2022. Certains font toutefois débat, comme un rendu parfois flou ou trop coloré en extérieur, et bien trop sombre en intérieur. Sur PC, il est heureusement possible de changer quelques réglages pour un rendu sur-mesure. À ce propos, CD Projekt RED recommande de désactiver en attendant une mise à jour l'option NVIDIA Hairworks qui, même 11 ans plus tard, continue d'impacter négativement les performances sur certaines configurations.

CD Projekt RED recommande de désactiver NVIDIA Hairworks dans The Witcher 3 Remastered pour des raisons de baisse de performance

À l'époque de The Witcher 3, les technologies visant à offrir un rendu réaliste des cheveux et des poils étaient à la mode. Tel était notamment le cas par exemple sur la trilogie reboot de Tomb Raider, avec la fameuse technologie AMD TressFX, qui posait des problèmes de compatibilité et de performances avec des cartes graphiques NVIDIA. The Wild Hunt avait fait l'inverse en employant NVIDIA Hairworks. Sauf que cette option seule pouvait faire massivement chuter le taux d'images par seconde sur des configurations modestes, même avec un GPU NVIDIA.

Avec The Witcher 3 Remastered, il semblerait que l'histoire se répète, puisque CD Projekt RED a signalé notamment via son compte X.com officiel que NVIDIA Hairworks souffrait encore d'un problème qui « peut affecter significativement les performances » sur certaines configurations PC. En attendant un correctif, le studio polonais recommande donc de désactiver cette option.

Comment désactiver NVIDIA Hairworks ?

Pour désactiver NVIDIA Hairworks dans The Witcher 3 Remastered, il suffit donc de procéder comme suit :

Lancer le jeu ;

Se rendre dans Options, puis Vidéo ;

Trouver l'option NVIDIA Hairworks et faire glisser le curseur vers Non pour entièrement le désactiver.

Cela fera que les cheveux des personnages, et notamment ceux de Geralt, ainsi que les poils de certains animaux, afficheront un rendu nettement moins réaliste, voire totalement rigide. C'est cependant un Moindre Mal pour profiter de meilleures performances, si toutefois vous remarquez d'importantes chutes du taux d'images par seconde avec cette option activée.

Si The Witcher 3 Remastered fonctionne parfaitement chez vous même avec NVIDIA Hairworks actif, vous pouvez envisager de le laisser. Il est cela dit probablement plus prudent de couper cette option, pour éviter d'autres déconvenues potentielles comme un impact direct sur votre matériel, en attendant une mise à jour corrective.

Source : CD Projekt RED