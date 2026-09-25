La sortie The Witcher 3 Remastered approche, et CD Projekt RED a officiellement dévoilé à quelle heure la nouvelle version de son RPG légendaire sera disponible.

Après The Blood of Dawnwalker le 3 septembre 2026, les amateurs de RPG dark fantasy auront droit le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 à une nouvelle dose de son illustre cousin, puisque sortira ce jour-là The Witcher 3 Remastered. Gratuit pour les détenteurs du jeu original, DLC inclus, cette nouvelle version du RPG mythique promet de nombreuses améliorations tant graphiquement qu'au niveau du gameplay. En attendant le jour-J, on sait donc désormais à quelle heure il sera accessible à travers le monde, et notamment en France.

À quelle heure sera disponible The Witcher 3 Remasted le 29 septembre 2026 ?

The Witcher 3 Remastered sortira donc le 29 septembre 2026 sur PC (via GOG et Steam), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, sous forme de massive mise à jour gratuite pour tout détenteur du jeu de base, et comprendra non seulement The Wild Hunt, mais aussi les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine. Pour en profiter, il convient donc tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, d'acheter uniquement le jeu de base, afin de profiter de sa version Remastered et des deux DLC sans surcoût supplémentaire, en amont de son déploiement.

En parlant de son déploiement, CD Projekt RED a donc dévoilé l'horaire de lancement de The Witcher 3 Remastered, qui sortira simultanément dans toutes les régions du monde sur toutes les plateformes à la même heure. Dans le cas de la France, rendez-vous ainsi à 12h00 le 29 septembre 2026 pour pouvoir lancer le Remaster. Pour les autres régions du globe, vous pouvez consulter son horaire de lancement via la mappemonde ci-dessous.

Les configurations PC requises pour le Remaster de The Wild Hunt

Outre la date et heure de lancement de The Witcher 3 Remastered, on connaît également en détail les configurations PC requises pour faire tourner cette nouvelle version du titre emblématique de CD Projekt RED. Voici pour rappel les machines recommandées pour faire tourner le Remaster :

Configuration minimale requise

Système d'exploitation : Windows 11 64 bits

: Windows 11 64 bits Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580

: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580 Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : SSD 70 Go

Configuration recommandée pour The Witcher 3 Remastered

Système d'exploitation : Windows 11 64 bits

: Windows 11 64 bits Carte graphique : RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580

: RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580 Processeur : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : SSD 70 Go

Source : The Witcher sur X.com