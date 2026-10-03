The Witcher 3 Remastered continue de régaler les joueurs avec de nouveaux contenus gratuits offerts, voici comment les récupérer pendant le temps imparti.

Histoire de marquer le lancement de The Witcher 3 Remastered, qui offre une belle cure de jouvence au chef d'œuvre de 2015 de CD Projekt RED en attendant l'extension Songs of the Past à venir courant 2027, son studio a voulu accompagner la chose de contenu gratuit offert notamment via l'entremise d'un Twitch Drop. Voici les modalités à connaître pour en profiter.

Du nouveau contenu gratuit pour The Witcher 3 Remastered à récupérer via Twitch

Ce contrat de CD Projekt RED visant à offrir du contenu gratuit en lien avec la sortie de The Witcher 3 Remastered passe ainsi par une campagne de Twitch Drop. Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir les éléments offerts à utiliser en jeu.

À ce titre, cette campagne Twitch Drops accompagnant le lancement de The Witcher 3 Remastered s'intéresse à un élément cosmétique avec lequel attifer Ablette, la jument de Geralt, aux mêmes couleurs que d'autres contenus gratuits offerts en liant le Remaster à son compte CD Projekt RED. L'événement se termine le 27 octobre 2026. Vous avez donc largement le temps de voir venir pour récupérer ces contenus gratuits pour la fidèle monture du sorceleur Voici les modalités pour récupérer le contenu gratuit proposé :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live sur Twitch affichant la mention [DROP] dans le titre du stream ;

Regardez n'importe quel stream de The Witcher pendant 90 minutes et récupérez le set complet de Feu pour Ablette, comprenant selle, sacoches et œillères (vous pouvez laisser le stream en route et partir faire autre chose entre temps).

(vous pouvez laisser le stream en route et partir faire autre chose entre temps). Il est par ailleurs possible de récupérer un badge de chat à l'effigie du Médaillon de l'École du Loup en s'abonnant à votre streamer favori, si le cœur vous en dit.

Comment récupérer ces contenus gratuits ?

Après avoir gagné le contenu gratuit de cette campagne Twitch Drops en lien avec The Witcher 3 Remastered, ne reste donc plus qu'à la récupérer. Pour cela, rien de plus simple. Voici en effet la marche à suivre pour récupérer le Twitch Drop :

Allez sur le site officiel et liez votre compte Twitch ;

Suivez les instructions pour lier les deux comptes ;

Regardez vos streamers favoris jouer pendant au moins 90 minutes pour obtenir le contenu offert ;

au moins 90 minutes pour obtenir le contenu offert ; Une fois le temps de visionnage atteint, vous recevrez une notification ;

Connectez-vous à votre compte utilisé pour jouer à The Witcher 3 Remastered sur PC ou consoles pour recevoir la récompense.

Une fois le contenu récupéré, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur le jeu, et plus précisément dans la rubrique inventaire, pour équiper Ablette de ce set complet aux couleurs de CD Projekt RED.

Sources : The Witcher sur X.com ; Twitch