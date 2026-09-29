Pour fêter son lancement, The Witcher 3 Remastered offre plusieurs contenus gratuits à tout le monde, voici comment les obtenir et les récupérer en jeu.

Ce 29 septembre 2026 marque enfin la sortie, 11 ans après le légendaire The Witcher 3, de son Remaster, qui apporte plusieurs améliorations graphiques supplémentaires par rapport à la version Next-Gen, mais aussi d'importantes refontes au niveau du gameplay, en préparation pour l'extension Songs of the Past à venir courant 2027. Le Remaster est gratuit pour qui détenait déjà une version précédente du jeu original, et pour encore plus faire plaisir à ses joueurs, CD Projekt RED a rajouté par-dessus divers contenus gratuits à récupérer pour attifer son Geralt. On vous détaille tout ça.

Plusieurs contenus gratuits offerts pour accompagner la sortie de The Witcher 3 Remastered

En place depuis la sortie de Cyberpunk 2077 en 2020, le Programme Récompenses de CD Projekt RED permet donc depuis plusieurs années de récupérer divers contenus gratuits tout simplement en possédant les jeux du studio polonais, et qui prennent la forme d'objets à récupérer directement dans lesdits jeux. C'est donc pas ce biais-là que divers contenus gratuits sont à récupérer pour accompagner le lancement du Remaster de The Wild Hunt.

Plus précisément, nous avons un set d'armure déjà offert par le passé, ainsi que de tous nouveaux contenus gratuits propres au lancement de The Witcher 3 Remastered. Voici la liste des éléments cosmétiques à récupérer dès que le Remaster arrivera en début d'après-midi chez nous :

Une nouvelle coupe de cheveux pour Geralt, nettement plus courte que les autres

Le set d'armure des Mille Fleurs, déjà offert auparavant

Le set d'armure Armoiries Écarlates

Deux nouvelles épées

Un bandana pour couvrir le visage de Geralt

Une carte de Gwynt représentant Ablette juchée sur une maison







Comment récupérer ces contenus gratuits offerts pour le lancement du Remaster ?

Pour récupérer ces contenus gratuits offerts afin de fêter le lancement de The Witcher 3 Remastered, la marche à suivre est relativement simple :

Il faut relier son jeu, peu importe la plateforme, à son compte CD Projekt RED (à créer si ce n'est pas déjà fait)

(à créer si ce n'est pas déjà fait) Une fois le jeu lié à un compte, les contenus gratuits seront à récupérer au Palais de Wyzima après avoir terminé le Prologue à Blanchefleur ;

; Vous les trouverez en consultant une lettre de Yennefer dans votre inventaire ;

Grâce au système de Trasnmogrification de The Witcher 3 Remastered, vous pourrez par ailleurs arborer ces différents éléments cosmétiques sans vous tracasser de leurs statistiques moins bonnes au fil de la progression.

Source : Site officiel de The Witcher