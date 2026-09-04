The Witcher 3 Remastered pourrait apporter encore plus de changements qu'escompté et se rapprocherait de la version 2.0 de Cyberpunk 2077, à en croire un cadre éminent de CD Projekt RED.

Clou du spectacle de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2026, The Witcher 3 a surpris son monde en présentant non seulement son extension Songs of the Past à venir l'an prochain, mais aussi un Remaster attendu ce 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, visant à apporter énormément de changements tant graphiques qu'au niveau du gameplay au légendaire titre sorti en 2015. À en croire Paweł Sasko , designer en chef des quêtes du jeu original, il faut s'attendre à des mutations plus importantes que prévu, similaires à ce que CD Projekt RED avait fait sur Cyberpunk 2077 avec sa fameuse mise à jour 2.0.

Une énorme mise à jour similaire à celle de Cyberpunk 2077 pour The Witcher 3 Remastered

Dans une interview auprès de Kotaku, Paweł Sasko, vétéran de CD Projekt RED en charge de nombreuses quêtes emblématiques de The Witcher 3, est revenu sur ce que l'on peut attendre des changements à venir sur son Remaster qui sortira pas plus tard que ce 29 septembre 2026. De façon plutôt intrigante et même très positive pour les fans, il les compare aux mises à jour apportées à l'autre RPG colossal du studio polonais, Cyberpunk 2077.

Pour rappel, celui-ci avait reçu de nombreux correctifs après son lancement chaotique, et surtout une version 2.0 pratiquement méconnaissable apportant des changements drastiques de son gameplay, afin d'accompagner la sortie de son extension Phantom Liberty. En amont de l'extension Songs of the Past attendue courant 2027, The Witcher 3 Remastered devrait donc s'inscrire dans cette même dynamique.

« Si l'on s'intéresse à The Witcher 3 et sur les avis des joueurs comme de la presse, c'est le gameplay qui a fait l'objet du plus grand nombre de critiques. Après avoir travaillé sur la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077, nous voyons ce Remaster presque comme une refonte de type "2.0" pour The Wild Hunt », a expliqué Paweł Sasko. « Nous avons analysé ce qui agaçait le plus les joueurs, comme l'exploration, les commandes de déplacement de Geralt et l'absence d'attaques finales. Tout cela a été corrigé, et c'est ce qui change le plus la sensation de jeu », a-t-il ajouté.

Quels changements de gameplay prévus pour le Remaster de The Wild Hunt ?

S'il faudra attendre le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour tester sur pièce les changements de gameplay que va apporter The Witcher 3 Remastered par rapport au jeu de base, nous avons déjà une liste plutôt exhaustive de ce que l'on pourra y retrouver :

Amélioration de l'interface et de la navigation dans les menus

Animations raffinées pour les combats, les déplacements et les exécutions

Fonctionnalités exclusives à la Nintendo Switch 2

Méditation immersive

Modernisation du tutoriel

Nouveau suivi des quêtes

Nouvelles fonctionnalités d'accessibilité

Rework du système de loot

Support du modding cross-plateformes

Support de Xbox Play Anywhere

Systèmes de combat et de déplacement/parkour retravaillés

Rendez-vous dans quelques semaines pour voir ce que vaut The Witcher 3 Remastered, pour rappel accessible gratuitement, extensions Hearts of Stone et Blood and Wine incluses, pour les détenteurs du jeu original.

Source : Kotaku