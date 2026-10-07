Pour les fans de The Witcher 3: Wild Hunt, l’arrivée du remaster était assurément l’un des événements phares du mois de septembre 2026. D’ailleurs, nombreux sont ceux à avoir déjà replongé dans l’aventure, de sorte à se préparer au mieux pour l’arrivée de Songs of the Past courant 2027. Mais même si le plaisir est indéniablement présent, force est de constater que tout ne se passe pas forcément au mieux chez tout le monde. Car malheureusement, The Witcher 3 Remastered tend aussi à réveiller d’anciens traumatismes chez les joueurs d’Assassin’s Creed Unity.

The Witcher 3 Remastered victime de bugs terrifiants

La raison ? Les bugs dont est victime le remaster tout juste lancé par CD Projekt RED, qui a déjà déployé plusieurs patchs depuis le lancement afin de corriger la situation le plus rapidement possible. Pas suffisamment, toutefois, pour épargner aux fans la frayeur que l’on peut ressentir en voyant certains personnages apparaître à l’écran… comme de terrifiants fantômes. Qu’il s’agisse de têtes flottantes ou de personnages sans visage dont seuls les yeux et la bouche apparaissent dans le vide, The Witcher 3 Remastered ne manque définitivement pas de vilaines surprises.

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque certains ont également rencontré un bug faisant que les yeux des chevaux sortaient subitement de leurs orbites, donnant alors lieu à un spectacle tout simplement glaçant. « C’est la chose la plus terrifiante que j’ai jamais vue dans ce jeu », s’est alors exclamé le joueur de The Witcher 3 Remastered ayant été victime de ce problème sur Reddit. En sachant qu’au vu des nombreux retours qui ont eu lieu à ce sujet, les versions Xbox Series semblent beaucoup plus touchées par ce dernier que les versions PS5 et PC.

Un très mauvais souvenir pour les joueurs d’Assassin’s Creed Unity

Évidemment, certains internautes n’ont alors pas manqué de faire le rapprochement avec Assassin’s Creed Unity, qui avait également été victime du même problème à son lancement en 2014. « C’est la tenue de Geralt dans AC Unity », s’est par exemple amusé un joueur, tandis qu’un autre a répondu avoir « eu des flashbacks immédiats du lancement » du jeu d’Ubisoft à la vue de ces images. « Bon retour dans Assassin’s Creed Unity 1.0 », déclare un troisième de son côté, prouvant ainsi que ce dernier a laissé une marque indélébile dans l’esprit de certains.

Quand arrivera la prochaine mise à jour du jeu ?

Heureusement, tout le monde ne semble pas être touché par cet étrange bug qui, sans pour autant s’avérer problématique dans la progression du jeu, a l’art de faire froid dans le dos. Et même si la période semble de circonstance avec l’approche d’Halloween, on espère tout de même que CD Projekt RED viendra rapidement remettre les choses dans l’ordre avec son prochain patch. Un patch qui, pour l’heure, ne dispose toujours pas de date de sortie, même si le studio a précisé être déjà à l’œuvre sur son développement.

Source : Reddit