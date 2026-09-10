Dix ans après sa sortie, l’un des bugs les plus appréciés des fans de The Witcher 3: Wild Hunt va être corrigé dans le remaster. Mais rassurez-vous : CD Projekt RED a pensé à tout.

La nouvelle extension de The Witcher 3: Wild Hunt n’arrivera peut-être pas avant 2027, mais les fans des aventures de Geralt de Riv comme les néophytes auront toutefois de bonnes raisons d’y replonger avant cette date. En effet, très prochainement, CD Projekt RED offrira à son RPG une version remastérisée bardée de nouveautés, qui en profitera naturellement pour corriger certains des bugs les plus connus du jeu. Y compris au niveau du comportement d’Ablette, qui a été complètement retravaillé en prévision de la sortie de Songs of the Past.

The Witcher 3 va corriger l’un des bugs préférés des fans

Comme précisé par les créateurs de The Witcher 3 en marge de l’annonce du remaster, le cheval de Geralt aura effectivement droit à une IA améliorée, de sorte à renforcer le réalisme du jeu. « L’une des choses sympathiques de la mise à jour remastérisée est que nous avons amélioré les comportements d’Ablette », explique Miles Tost, responsable de la conception des niveaux, au micro du média Fall Damage. Mais comme ont pu le souligner avec humour certains fans, les bugs du fidèle destrier de Geralt avaient irrémédiablement fini par contribuer au charme de l'expérience.

« En ce sens, cela risque de vous décevoir », reconnaît alors le développeur. Mais CD Projekt a pensé à tout. « Écoutez-moi bien : on s’occupe de vous », ajoute-t-il rapidement en s’adressant aux fans de la première heure de The Witcher 3. « Vous pouvez désactiver cela. Donc si vous préférez l’Ablette d’origine, avec la façon dont vous avez appris à la connaître, faites-vous plaisir », s’amuse Tost. Une révélation on ne peut plus inattendue, donc, qui montre une fois de plus que le studio est définitivement très à l’écoute de sa communauté.

Le remaster arrivera dès la fin du mois

Pour les autres, l’arrivée de The Witcher 3 en version remastérisée représentera toutefois une occasion idéale de (re)découvrir ce titre désormais devenu emblématique dans le monde du RPG, et ce dans les meilleures conditions possibles. Graphismes modernisés, système de compétences repensé, combats retravaillés et nouveaux équipements seront notamment de la partie, aux côtés bien sûr des deux premières extensions du jeu : Hearts of Stone et Blood and Wine. Et tout cela sera à retrouver dès le 29 septembre prochain.

Source : Fall Damage