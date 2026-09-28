Très attendu ce 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le Remaster de The Witcher 3, gratuit pour les détenteurs du jeu de base, entend largement dépoussiérer la formule du chef d'œuvre absolu de CD Projekt RED, mais qui accuse par certains aspects ses 11 ans. En plus d'un lifting graphique grâce aux dernières technologies dans le domaine, cette cure de jouvence va également s'appliquer à différents éléments et d'accessibilité qui vont grandement améliorer l'expérience, comme les 5 fonctionnalités qui nous intéressent ici et qui vont beaucoup fluidifier la progression.

5 fonctionnalités qui vont grandement améliorer la qualité de vie sur The Witcher 3 Remastered

La version Remastered de The Witcher 3 prend à bien des égards la forme d'une titanesque mise à jour gratuite, un peu à l'image de la version 2.0 de Cyberpunk 2077 pour accompagner la sortie de l'extension Phantom Liberty. Et pour cause, ce Remaster sert un peu la même fonction, puisqu'il permet de redonner un sérieux coup de frais au vénérable chef d'œuvre de CD Projekt RED en attendant Songs of the Past, sa troisième extension à venir courant 2027.

Dans un stream récent, CD Projekt RED a détaillé la teneur de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité à venir dans The Witcher 3 Remastered, qui font partie des nombreuses améliorations de gameplay à y attendre. Et certains vétérans risquent de pousser un soupir de soulagement en les voyant. À noter qu'il sera bien sûr possible de les activer ou désactiver à l'envi dans le menu Accessibilité des options, selon l'envie de chacun :

Absence de poids des objets dans l'inventaire

Durabilité des objets infinie

Durabilité du bateau infinie

Ramassage automatique du butin sur les corps ennemis

Respiration infinie

L'absence de poids et de durabilité pour les objets va clairement fluidifier l'expérience, de même que le ramassage automatique sur les corps, tandis que la respiration infinie et l'absence de durabilité du bateau va aider à rendre les phases aquatiques nettement moins pénibles que dans le jeu de base.

Rappelons que, en plus de ces options d'accessibilité, The Witcher 3 Remastered va aussi apporter une dizaine d'améliorations graphiques comme le DirectX 12 natif, le Path Tracing ou encore des nouveaux effets visuels ; mais également pléthore d'améliorations au niveau du gameplay, comme des combats plus dynamiques, une refonte des systèmes de butin et de progression, ou encore le support du modding cross-plateformes.

Options Accessibilité dans le menu de The Witcher 3 Remastered. © CD Projekt RED

Activer ces options va-t-il bloquer l'obtention des succès/trophées ?

Lorsque CD Projekt RED a révélé les options d'accessibilité ci-dessus à venir dans The Witcher 3 Remastered, beaucoup de joueurs ont trouvé que cela ressemblait beaucoup à des codes de triche. À tel point que certains craignaient qu'activer tout ou partie de ces options risquait de désactiver l'obtention des succès/trophées. Fort heureusement, le studio polonais a confirmé que non. Il sera donc possible de se servir de ces options comme bon nous semble, sans craindre de conséquences indésirables.

Source : CD Projekt RED