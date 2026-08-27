Grâce au Remaster gratuit de The Witcher 3 à venir le mois prochain, CD Projekt RED va enfin en profiter pour corriger le plus gros problème du titre de 2015.

The Witcher 3 va non seulement recevoir courant 2027 une troisième extension baptisée Songs of the Past 11 ans après sa sortie, mais avant cela un Remaster entièrement gratuit pour les détenteurs du jeu de base qui entend redonner un second souffle à ce titre légendaire de CD Projekt RED. Outre une refonte graphique profitant des technologies modernes, il va également rafraîchir son gameplay, et surtout le plus gros défaut de l'œuvre originale : ses combats.

The Witcher 3 Remastered va enfin améliorer les combats du jeu original

The Witcher 3 n'a clairement pas volé son titre de GOTY 2015 absolu et véritable monument du RPG, voire du jeu vidéo en général. Ce notamment grâce à une histoire et une écriture exceptionnelles, des personnages mémorables, un monde ouvert agréable à explorer et une belle évolution de notre sorceleur de Geralt. Cependant, un point particulier gagnait clairement à s'améliorer : les combats, que beaucoup trouvaient trop rigides et répétitifs.

Par l'entremise de son Remaster à venir le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series mais également Nintendo Switch 2, The Witcher 3 va justement recevoir pléthore d'améliorations plus que bienvenues notamment sur le plan du gameplay, et justement sur les combats. Cela passera par différents changements, comme des animations plus fluides de Geralt, mais aussi des réactions supplémentaires de la part des adversaires, et en particulier des monstres pour rendre leur chasse encore plus trépidante.

Les combats de The Witcher 3 devraient également gagner en spectacle avec de nouveaux effets visuels pour les Signes, et les arbres de compétences même de Geralt vont recevoir une profonde refonte afin d'offrir de toutes nouvelles manières de développer son propre archétype de sorceleur.

Des tas d'améliorations à venir dans le Remaster en vue de la sortie de Songs of the Past

En plus d'une refonte du gameplay, The Witcher 3 Remastered entend apporter en tout une trentaine de changements majeurs. Ceux-ci ont autant trait au gameplay en lui-même qu'à des graphismes modernisés, mais aussi à une révision profonde de l'interface, de la navigation dans les menus, ou encore les déplacements à pied ou à cheval de Geralt. CD Projekt RED a donc clairement mis les formes pour nous donner envie de (re)plonger sur son chef d'œuvre de 2015 afin de mieux se préparer à la sortie de l'extension Songs of the Past l'an prochain, puis The Witcher 4 à venir courant 2028.

Source : The Witcher