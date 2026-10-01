Tout juste sorti, The Witcher 3 Remastered se met déjà à jour avec un nouveau patch destiné à corriger certains des problèmes remontés par la communauté, en particulier sur PC.

Voilà maintenant deux jours que The Witcher 3: Wild Hunt a fait un retour fracassant dans l’actualité au travers d’un remaster, qui ne manque déjà pas de faire le bonheur de nombreux joueurs. Car forcément, les fans n’ont pas manqué de répondre présent à l’appel, en témoigne le nouveau record établi par le titre sur Steam, où il a connu le plus grand pic de joueurs de son histoire. De quoi pousser CD Projekt RED à prendre soin de sa communauté, donc, en déployant un nouveau patch destiné à corriger les quelques problèmes de cette nouvelle version.

The Witcher 3 Remastered accueille une nouvelle mise à jour

Car même si la joie de pouvoir retrouver ce bon vieux Geralt de Riv au meilleur de sa forme est unanimement présente chez les joueurs, le fait est que The Witcher 3 Remastered s’accompagne de quelques problèmes depuis son lancement, que les fans se sont naturellement empressés de faire remonter jusqu’aux développeurs afin qu’ils puissent s’en occuper. C’est d’ailleurs ce qui a permis à CD Projekt de déployer rapidement une nouvelle mise à jour sur PS5, Xbox Series et PC, qui introduit les correctifs suivants :

Correction d'un problème qui empêchait l'utilisation du DLSS dans la version Xbox Play Anywhere du jeu sur PC

Divers ajustements ont été apportés aux éclairages, en corrigeant notamment certains intérieurs qui apparaissaient trop sombres

D’autres ajustements ont été apportés afin d’assurer la parité de la version PC

De nouveaux correctifs arrivent, notamment sur PC

Bien sûr, le travail est toutefois loin d’être terminé pour les créateurs de The Witcher 3 Remastered, qui en ont profité pour confirmer qu’ils examinent en ce moment même les autres problèmes remontés par la communauté via le portail d’assistance technique. À commencer, notamment, par les bugs de sauvegarde qui semblent toucher la version PC du jeu, et qui devrait rapidement faire l’objet d’un correctif dédié. « Nous vous remercions de prendre le temps de fournir tous les détails pertinents », écrit alors CD Projekt.

« Mais surtout, merci de votre patience pendant que nous continuons à travailler pour que vous puissiez tous profiter pleinement de The Witcher 3 Remastered ». Rendez-vous dans les prochains jours pour de nouvelles mises à jour du jeu, donc. En attendant, si vous jouez sur PC, veillez à désactiver cette option qui est à l’origine de problèmes de performance, et pensez également à procéder aux réglages suivants pour améliorer davantage encore la qualité visuelle du jeu. Retrouvez également les différents guides disponibles dans nos colonnes.

Source : CD Projekt RED