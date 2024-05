C’était une fonctionnalité attendue de longue date, elle est enfin disponible. Autant dire que ça va tout changer pour les joueuses et les joueurs de The Witcher 3 sur PC.

Pas de repos pour les braves. CD Projekt RED concentre actuellement presque tous ses efforts sur The Witcher 4. Un épisode qui initiera une toute nouvelle trilogie et qui mettra Geralt de côté au profit d’un autre personnage (Ciri s’il vous plaît). Une partie des effectifs planche sur les prémices de la suite de Cyberpunk 2077, tandis qu’une autre continue d’assurer le suivi des derniers jeux du studio polonais. C’est aujourd’hui The Witcher 3 qui a le droit à une nouvelle mise à jour qui apporte une fonctionnalité longtemps réclamée.

Nouvelle mise à jour pour The Witcher 3

Novembre 2023, CD Projekt RED annonçait enfin travailler sur REDkit, son propre éditeur de mods officiel. L’outil est d’abord passé par la case early access, mais aujourd’hui il arrive enfin en version 1.0 grâce à la nouvelle mise à jour gratuite de The Witcher 3. Un patch uniquement destiné aux versions PC, qui apporte donc quelques changements pour soutenir l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle on verra fleurir tout un tas de contenus personnalisés encore plus poussés dans les prochaines semaines. En outre, les moddeurs auront accès à l’intégralité des assets du jeu afin de créer tout ce qui leur passe par la tête et changer absolument tout ce qu'ils veulent dans le jeu. Nouvelles quêtes, équipements, zones, coiffures... le champ des possibilités est infini.

CD Projekt RED a ainsi intégré le support de Steam Workshop dans The Witcher 3, mais les joueurs pourront toujours utiliser leurs mods favoris provenant de Nexus Mods ou de toute autre plateforme. Leur installation est juste simplifiée, il suffit désormais d’un petit clic et hop c’est automatiquement installé. Si vous ne voyez pas encore la nouvelle mise à jour de the Witcher 3 sur votre PC pas de panique, elle est encore en cours de déploiement. En voici les patch notes officielles :

Patch notes officielles