Depuis quelque temps, plusieurs bruits de couloir tendent à indiquer que, plus de 10 ans après sa sortie, The Witcher 3 pourrait finalement avoir droit à un troisième DLC après l'excellente extension Blood and Wine. Nous en avons entendu parlé assez récemment grâce à différents rapports d'insiders et d'analystes polonais, au plus près de l'actualité autour de leurs compatriotes travaillant chez CD Projekt RED. À l'occasion d'un récent rapport de ce dernier, bien qu'à demi-mot, le studio a indiqué qu'il faut bien s'attendre à du nouveau contenu prochainement, probablement pour la conclusion de la trilogie du Loup Blanc au vu de la conjoncture actuelle.

Un dernier appel de The Witcher 3 avant la relève

Des projets, CD Projekt RED n'en manque certainement pas en plus d'un potentiel nouveau DLC pour The Witcher 3. Outre The Witcher 4 et Cyberpunk 2, on sait en effet qu'un Remake du premier jeu dans la peau de Geralt de Riv est en préparation, ainsi qu'une autre expérience dans le même univers, développé par The Molasses Flood. Il est également question d'une toute nouvelle licence, encore jalousement tenue secrète.

Malgré un planning aussi complet, CD Projekt RED aurait prétendument encore un peu de place pour accorder à The Witcher 3 une dernière aventure. Selon le récent rapport de l'analyste polonais Mateusz Chrzanowski, il devrait sortir courant mai 2026, au prix de 30 euros, et servirait de transition entre le troisième épisode et The Witcher 4, pour faire notamment la lumière sur le sort de Ciri après la fin de Wild Hunt. En attendant de plus amples confirmations, le directeur financier du studio polonais, Piotr Nielubowicz, a fait une annonce intéressante lors d'un récent appel aux investisseurs.

« Compte tenu de nos progrès actuels, il est possible que de nouveaux contenus évoqués lors de récents appels et rapports soient publiés au cours de l'année 2026. Cela aurait un impact sur nos résultats et augmenterait la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité requis pour la première étape du programme d'intéressement ». S'il ne mentionne pas directement The Witcher 3, l'énorme popularité du jeu cadre avec un « impact » certain sur les résultats de CD Projekt RED. Rappelons par ailleurs que le jeu devait recevoir courant 2025 une mise à jour ajoutant le support cross-plateformes des mods, avant de faire l'objet d'un suspicieux report. Une double annonce de cette énorme mise à jour et d'un troisième DLC en vue ? L'avenir nous le dira, a priori très bientôt.

Source : CD Projekt RED