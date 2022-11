La première vidéo comparative de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series avec la version originale du jeu (2015) est là. Le résultat est assez impressionnant.

The Witcher 3 se refera une beauté sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 14 décembre 2022. La mise à niveau gratuite vers la nouvelle génération s’est dévoilée hier soir lors d’un stream dédié et les premières images laissaient peu de place au doute : le bond en avant graphique est évident. Il n’aura fallu que quelques heures pour qu’un premier comparatif apparaisse sur la Toile afin de nous présenter l’ampleur des changements.

The Witcher 3 PS5 & Xbox Series comparé avec le jeu original

Le premier comparatif de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series avec la version originale est là. L’occasion de découvrir l’étendue des améliorations graphiques de cette upgrade entièrement gratuite pour les joueurs de l’ancienne génération de consoles et PC. Textures et modèles en 4K, ray tracing, mode en 60 images par seconde, mode photo, sauvegardes dans le cloud, améliorations de gameplay, cette nouvelle version proposera tout un arsenal de changements visant à rendre le jeu plus beau mais aussi plus agréable à prendre en main.

C’est davantage d’ailleurs sur ce premier point qu’elle est attendue au tournant. Alors cette upgrade est-elle un véritable bond en avant technique ? La vidéo comparative du jour montre bel et bien un jeu remis au goût du jour alors que l’original commençait clairement à accuser les effets du temps. Les textures de l’ensemble des personnages (principaux, secondaires et ennemis) ont été retravaillées, tout comme les animations et expressions faciales revues à la hausse pour rendre le casting plus crédible. Il faudra évidemment attendre de pouvoir mettre la main sur cette version PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 pour se faire un avis définitif mais c’est très prometteur.