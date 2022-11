Alors que The Witcher 3 est attendu d’ici quelques jours sur PS5 et Xbox Series, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour les chasseurs de trophées et de succès.

Dès le 14 décembre, celles et ceux qui avaient acheté The Witcher 3 sur PS4 et Xbox One pourront y rejouer sur les consoles nouvelle génération. L’upgrade PS5 et Xbox Series sera enfin déployée gratuitement, en même temps qu’un DLC basé sur la série Netflix. En plus d’un bond en avant graphique, la mise à jour apportera quelques nouvelles fonctionnalités visant à améliorer le confort de jeu. Cependant, une question turlupine les chasseurs de trophées et de succès : qu’en sera-t-il pour ceux qui ont déjà débloqué ? Les développeurs ont apporté une réponse.

Les trophées de The Witcher 3 transférés sur PS5 ?

Lors de sa sortie sur PS5 et Xbox Series, The Witcher 3 permettra aux joueurs de récupérer leurs sauvegardes issues des consoles des générations précédentes. Ceux qui avaient lâché le jeu en cours de route pourront donc reprendre là où ils s’étaient arrêtés s’ils le souhaitent. Ce transfert de données a soulevé une question au sein de la communauté de chasseurs de trophées. Est-ce que les succès ou platines seront automatiquement débloqués ou faudra-t-il tout recommencer de zéro ? Face aux interrogations grandissantes des joueurs, Marcin Momot, directeur de la communication chez CD Projekt RED, a tenu à apporter une réponse claire et limpide.

Je vois beaucoup de questions à ce sujet. Les succès et trophées sont liés à la plateforme, c’est-à-dire qu’ils ne seront pas débloqués lors du transfert de sauvegarde entre les consoles. Il faudra les débloquer à nouveau.

Ça a le mérite d’être clair, il faudra reprendre la chasse au Platine ou au 1000G du début sur PS5 et Xbox Series. On rappelle qu’il faut en moyenne plus de 100 heures pour espérer obtenir le saint Graal. Ce sera l’occasion parfaite pour redécouvrir The Witcher 3 sous un nouveau jour et dans de meilleures conditions. Entre le monde à 60 fps, l’un à 4K, du ray tracing, les modèles des personnages retravaillés, des animations faciales plus poussées, des améliorations en termes de gameplay ou encore une meilleure profondeur d’affichage, les versions PS5 et Xbox Series ne manquent pas d’arguments pour qu’on s’y attarde. On vous invite à découvrir la première vidéo comparative avec le jeu original pour découvrir toute l’étendue de ces changements.