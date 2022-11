Les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 ont enfin une date de sortie et CD Projekt nous tease un peu le contenu qui nous attend

Attendu depuis un bon bout de temps, mais retardé à cause des problèmes qui ont suivi la sortie de Cyberpunk 2077 et quelques soucis en interne, elle est enfin là ! L’édition new gen de The Witcher 3 compte bien donner une seconde vie à l’un des plus grands RPG de ces dernières années. Et pour ça, CD Projekt prépare une multitude de contenu, parfait pour patienter jusqu'à The Witcher 4.

The Witcher 3 plus beau que jamais ?

Pour l’heure, hélas, le studio ne nous a pas encore dévoilé dans les détails ce qui arrivera dès le 14 décembre prochain avec la grosse mise à jour gratuite sur PS5 et Xbox Series et PC. Toutefois, un communiqué de presse nous donne quelques pistes.

Dans un premier temps, et l’on pouvait s’en douter, The Witcher 3 verra toute sa partie technique grandement améliorée. On nous parle de graphismes améliorés, du Ray Tracing, de performances boostées et de plusieurs ajustements techniques pour encore plus de stabilité. Les versions consoles auront également le droit à des chargement améliorés et beaucoup plus rapides que dans le jeu d’origine.

Netflix et les mods s'invitent à la fête

En plus de toute cette upgrade visuelle, le gros patch nouvelle génération de The Witcher 3 amènera du contenu supplémentaire. On pourra par exemple compter sur la présence de plusieurs mods sur consoles (les joueurs PC y ont déjà accès depuis longtemps), mais aussi sur du contenu en lien avec la série The Witcher, jusqu’ici porté par Henry Cavill qui laissera bientôt sa place à un autre acteur.

Enfin, The Witcher 3 : Complete Edition s’offrira une ressortie exclusive en version physique sur PS5 et Xbox Series. Le jeu ajoutera également le contenu du crossover avec la série Netflix sur ses versions PS4, Xbox One et Switch gratuitement. Ici encore, aucune date ni précisions supplémentaires.