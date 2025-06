Tandis que The Witcher 4 est en plein développement chez CD Projekt RED, son chef d'œuvre qui a récemment fêté ses 10 ans qu'est The Witcher 3 est encore loin d'avoir pris sa retraite. Selon un récent leak, il devrait en effet recevoir du contenu additionnel officiel pour raccrocher les wagons avec la suite à venir. En parallèle, les moddeurs s'en donnent à cœur-joie pour garnir le titre de créations en tous genres. Celle qui nous intéresse ici, désormais disponible gratuitement après un travail de longue haleine, figure parmi les plus ambitieuses à ce jour.

Un Vœu exaucé dans The Witcher 3

Dès le départ, les jeux The Witcher ont pris le parti de raconter une histoire se déroulant après les événements des livres d'Andrzej Sapkowski dont ils s'inspirent. La dernière véritable adaptation en date de ces derniers nous vient de Netflix, avec un résultat... plus ou moins convaincant. Grâce à l'initiative d'un moddeur sur The Witcher 3, il est désormais possible de marier le meilleur des deux mondes du moins en partie.

Baptisé The Last Wish Project, il s'agit certainement de l'un des mods les plus ambitieux jamais créés pour The Witcher 3. Comme son nom l'indique, il propose en effet de jouer le tout premier livre de la saga littéraire, Le Dernier Vœu. Pour l'heure, seul le premier chapitre intitulé « Le Moindre Mal », qui met en scène Geralt et Renfri dans le célèbre village de Blaviken, est jouable, et ce gratuitement.

Vous l'aurez compris, cet énorme projet va prendre un peu de temps avant d'être entièrement jouable dans The Witcher 3. En attendant, vous pouvez donc en essayer le premier chapitre, et vous tenir informés de sa progression via le site officiel du mod, cité en source ci-dessous. S'agissant d'une illustration concrète de ce que vaut The Last Wish Project, vous pouvez voir une vidéo exhaustive de ce dernier via une vidéo de xLetalis, également consultable ci-dessous.

Source : Site officiel de The Last Wish Project