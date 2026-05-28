Si tout s’était passé comme prévu pour CD Projekt RED, aujourd’hui aurait dû être le jour de la grande annonce de Songs of the Past, la troisième extension à venir courant 2027 pour The Witcher 3: Wild Hunt. Mais en raison d’une fuite inattendue, c’est finalement hier que le studio a balancé toutes les informations, pour le plus grand bonheur des fans qui n’attendaient que cela après des mois de rumeurs. Pour l’occasion, une autre nouvelle est toutefois tombée, et elle concerne cette fois-ci plus spécifiquement les joueurs PC.

The Witcher 3 met à jour ses configurations minimales sur PC

En effet, en marge de l’annonce de Songs of the Past, CD Projekt en a également profité pour annoncer une mise à jour des configurations requises pour le jeu sur PC, « afin d’assurer des performances et une compatibilité optimales à l’avenir ». À partir de la prochaine mise à jour, dont la date n’est pas encore connue, voici donc les configurations minimales qui seront requises pour pouvoir faire tourner The Witcher 3 convenablement sur votre bécane :

CPU : AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go

VRAM : 6 Go

RAM : 12 Go

Stockage : 70 Go SSD

OS : 64-bit Windows 11

« Ces exigences minimales reflètent l’évolution des capacités matérielles et des pratiques d’utilisation des logiciels depuis notre dernière mise à jour des configurations requises », explique alors CD Projekt pour justifier ces changements. Car depuis la sortie de The Witcher 3, beaucoup de choses ont changé. Windows 10 est officiellement arrivé en bout de course, les SSD ont pris le pas sur les HDD, et DirectX 12 est devenu la norme pour les créateurs de jeux.

Le studio rassure les joueurs, malgré sa mise en garde

Naturellement, une telle annonce ne s’est pas faite sans quelques inquiétudes auprès de certains joueurs, soucieux de ne plus pouvoir profiter de The Witcher 3 sur leur PC suite à cette mise à jour. Cela étant, rassurez-vous : en cas de problème, CD Projekt confirme qu’il sera toujours possible de revenir à une version antérieure du jeu. En revanche, le studio se montre tout de même très clair : « Nous ne testerons plus nos jeux sous Windows 10 en raison de l’absence de prise en charge officielle de ce système d'exploitation, y compris pour les mises à jour de sécurité ».

« Par ailleurs, notre objectif est de repousser sans cesse les limites de ce que nous pouvons offrir sur le plan technique et visuel », ajoutent les créateurs de The Witcher 3. « Cela signifie que nous avons besoin des derniers pilotes graphiques pour nos jeux en cours de développement. Et bientôt, l’un de nos partenaires, NVIDIA, mettra fin à la prise en charge de Windows 10. […] Notre but est de vous offrir la meilleure expérience possible. Or, nous ne pouvons tout simplement pas vous la garantir sur un système d’exploitation que nous n’utilisons plus ».

À CD Projekt de conclure : « En résumé, ce changement ne signifie pas que The Witcher 3 ne fonctionnera pas sous Windows 10. Cela signifie simplement que nous ne pouvons pas garantir qu’il fonctionnera. Notre objectif n’est pas de vous priver de quoi que ce soit. Il est de vous offrir ce qu’il y a de mieux, de la meilleure façon possible ». Vous voilà prévenus, donc. Cela dit, Songs of the Past étant prévu pour 2027, cela vous laisse éventuellement le temps de vous retourner pour pouvoir profiter du grand retour de The Witcher 3 dans les meilleures conditions possibles.

Source : CD Projekt RED