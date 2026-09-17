À l’approche du grand retour de The Witcher 3 avec un remaster et une nouvelle extension, un développeur du jeu fait une déclaration choc sur le titre de CD Projekt RED.

Pour bien des joueurs, The Witcher 3: Wild Hunt est devenu une véritable référence dans le monde du RPG. Noté 92 sur Metacritic par la presse et 9.1 par les joueurs, la réputation du titre de CD Projekt RED parle pour elle-même. Et forcément, à l’aube de l’arrivée de Songs of the Past, l’excitation est alors à son comble, au même titre qu’un soupçon d’inquiétude quant au fait que cette troisième extension puisse ne pas être à la hauteur du monument. Une crainte que ne partage pas le directeur narratif du jeu, pour qui The Witcher 3 « n’est pas un monument ».

Pour ce développeur de CD Projekt, The Witcher 3 n’est pas un monument intouchable

Interrogé à ce sujet par le média PC Gamer, c’est en effet sans prendre de pincettes que Marcin Blacha a expliqué ne pas percevoir The Witcher 3 de la même manière que les fans. « Pour moi, ce n’est pas un monument et il n’est pas intouchable », a-t-il expliqué. « Il est encore bien ancré dans ma mémoire, et ce n’est peut-être pas un point de référence, mais il y a encore des choses qui pourraient être améliorées. Quand je joue à The Witcher 3, je tombe encore sur des passages où je me dis qu’aujourd’hui, je ferais les choses différemment », a-t-il confié.

C’est pourquoi à ses yeux, l’arrivée de Songs of the Past n’est pas synonyme d’une quelconque forme de pression, surtout au regard de la réputation du jeu original et de ses deux premières extensions. « Ajouter une nouvelle extension n’est pas quelque chose de si important », assure Blacha. « En fait, découvrir qu’on en est toujours capables, qu’on a toujours ce truc en nous, et qu’on est encore capables de créer une histoire qui s’intègre non seulement au The Witcher 3 de base, mais aussi à Hearts of Stone et Blood and Wine, c’est un sentiment très exaltant ».

« C’est comme une machine à remonter le temps qui me ramène dix ans en arrière, à une époque où j’étais plus jeune et peut-être plus passionné et plus enthousiaste », conclut le directeur narratif du jeu. Des propos à la fois directs et inattendus, donc, qui risquent sans aucun doute de faire réagir certains fans de The Witcher 3. Mais une chose est sûre : cela n’enlève absolument rien à tout l’amour que ressent le développeur pour le titre de CD Projekt, sur lequel il ne cache pas le plaisir qu'il éprouve à revenir dix ans plus tard.

Un regard qui change avec les années

Évidemment, PC Gamer n’a alors pas manqué de saisir l’opportunité de demander à Blacha quelles sont les choses qu’il aurait faites différemment s’il avait pu. « Je nuancerais peut-être davantage certaines choses », a-t-il alors répondu. En faisant par exemple de Jaskier un personnage moins cantonné à son rôle comique, ou en proposant davantage de choix et conséquences entre Geralt et le monde de The Witcher 3. Même si, comme il le précise, cela tient sans doute moins à des défauts du jeu qu’au fait qu’il a tout simplement évolué en vieillissant.

« Peut-être que le problème ne vient pas du jeu mais de moi, qui le regarde avec un œil différent », a-t-il souligné. Et c’est d’ailleurs pourquoi le fait que Songs of the Past soit développé par une équipe mêlant vétérans et nouveaux venus a plutôt tendance à le rassurer. « J’espère que cette extension ne sera pas le fait d’une équipe vieillissante. Elle sera largement portée par la passion des scénaristes, concepteurs et développeurs de Fool’s Theory en général ». Rendez-vous en 2027 pour le découvrir. En attendant, The Witcher 3 reviendra avec un remaster le 29 septembre.

Source : PC Gamer