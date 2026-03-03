Malgré le silence de CD Projekt RED, le fameux troisième DLC de The Witcher 3 continue de faire du bruit avec un nouveau leak qui confirme encore son existence.

Depuis des mois, les leaks et rumeurs se multiplient s'agissant d'un grand retour de The Witcher 3 sur le devant de la scène, plus de 10 ans après sa sortie, par l'entremise d'un troisième DLC officiel. CD Projekt RED se prépare en tout cas à connaître une période fiscale 2026-2029 particulièrement faste, et comme le studio polonais n'a pas grand-chose de prévu cette année, du nouveau contenu pour son chef d'œuvre absolu pourrait faire du sens, et potentiellement servir de pont vers The Witcher 4, comme certaines théories l'avancent. En attendant une fois de plus une confirmation officielle, une officieuse de la part d'un insider généralement fiable a récemment fait surface.

Une nouvelle confirmation encourageante pour un troisième DLC de The Witcher 3

Malgré sa sortie en 2015, The Witcher 3 reste un RPG qui a marqué son genre, voire même un jeu qui a marqué tout une industrie. L'idée de pouvoir y retourner dans le cadre d'une nouvelle aventure en compagnie de Geralt, Ciri et le reste d'un casting tout aussi attachant, a forcément une saveur assez particulière. Il semblerait cependant que ce ne soit pas CD Projekt RED qui s'en occupe, le studio ayant déjà les mains pleines avec notamment The Witcher 4 et Cyberpunk 2. En lieu et place, il serait question de Fool's Theory, qui travaillerait de son côté également sur le Remake du premier opus de la trilogie de Geralt, qui pourrait par voie de conséquence sortir plus tard qu'escompté.

Bien entendu, toutes ces informations autour d'un potentiel troisième DLC de The Witcher 3 n'est pour l'instant l'objet que de leaks et autres bruits de couloir. À ce propos, l'insider généralement fiable NateTheHate a récemment ajouté sa pierre à l'édifice afin de répondre à quelques questions rapides d'utilisateurs qui le suivent. Lorsqu'on lui a demandé si ce fameux DLC existait réellement, il a simplement répondu : « Oui, il existe bien et bien ».

Même si cela ne vaut évidemment pas une confirmation officielle de la part des principaux intéressés, il s'agit malgré tout d'une corroboration importante quant à une potentielle existence d'un fameux troisième DLC de The Witcher 3. Il se pourrait justement que le studio polonais ait des nouvelles plus concrètes à nous donner à son sujet prochainement, certaines rumeurs évoquant une sortie de ce nouveau contenu dans le courant du printemps.

Source : NateTheHate sur X.com