CD Projekt RED est visiblement un studio bien plus occupé qu’on ne l’imagine. Entre The Witcher 4, dont le développement bat actuellement son plein, Cyberpunk 2 et ses autres projets encore identifiés par de simples noms de code, l’équipe polonaise n’a en effet sans doute pas le temps de s’ennuyer. Et pourtant, cela ne l’empêche pas de fomenter quelques surprises pour ses fans, à l’instar par exemple d’un potentiel DLC supplémentaire pour The Witcher 3 Wild Hunt. Un DLC qui, plus que jamais, semble aujourd’hui se confirmer.

Le futur DLC de The Witcher 3 officieusement confirmé ?

Cela fait plusieurs mois maintenant que le bruit court que notre cher Geralt de Riv pourrait faire un retour inattendu en cette année 2026. Dix ans après la sortie de Blood and Wine, la deuxième extension du jeu, CD Projekt se préparerait en effet à prolonger l’expérience The Witcher 3, avec notamment pour objectif de mettre en place une transition entre ce dernier et le futur The Witcher 4. C’est en tout cas ce qui se murmure jusqu’à présent, le studio polonais s’étant évidemment bien gardé de commenter officiellement toutes ces rumeurs.

Néanmoins, grâce à son dernier bilan financier, nous avons peut-être enfin obtenu la preuve de la véracité de cette histoire. Car alors que la compagnie a récemment dressé un tableau de ce qui se prépare au cours des prochains trimestres, nous avons pu apprendre que CD Projekt « prévoit de publier l’un des projets de jeux qui n’a pas encore été annoncé » par le studio. Une description qui, à première vue, semble donc parfaitement coller à cet hypothétique DLC supplémentaire de The Witcher 3. Et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, CD Projekt parle bien « d’un projet de jeu » non annoncé, et non d’un jeu à proprement parler. Une nuance subtile, il est vrai, mais à souligner. De plus, le communiqué semble insister sur le rôle d’éditeur que jouera la compagnie dans ce projet, ce qui collerait là encore avec les rumeurs, qui évoquent le fait que c’est Fool’s Theory qui serait en charge de son développement. Enfin, la fenêtre de sortie fixée « pour les trimestres à venir » collerait de son côté avec les dernières informations, qui évoquaient une sortie courant septembre.

Extrait du dernier bilan financier de CD Projekt RED, publié en mars 2026

Les indice s’accumulent

Bref, à défaut de constituer une officialisation au sens propre du terme, cela ne manque pas de remettre un peu d’huile sur le feu concernant le retour potentiel de The Witcher 3 en cette année 2026. D’autant plus que, rappelons-le, si le studio a récemment tenu à démentir l’existence d’un futur DLC pour Cyberpunk 2077, il a en revanche préféré garder le silence quand on lui a posé la même question vis-à-vis de The Witcher 3. Et vous connaissez le dicton : il n’y a jamais de fumée sans feu… Réponse définitive dans les prochains mois, donc.

Source : CD Projekt RED