La chasse aux monstres prend un tout autre sens avec cet ambitieux DLC gratuit de The Witcher 3 qui propose une expérience similaire à Monster Hunter.

Après le crossover de The Witcher 3 dans Monser Hunter World, la tendance s'inverse avec un DLC habilement nommé Wild Monster Hunt, développé par le moddeur Aeltoth, qui permet à Geralt de Riv de chasser des monstres comme s'il était resté dans l'univers de Monster Hunter, mais à domicile. Une initiative ambitieuse qui vaut clairement le détour, et ce sans bourse délier.

The Witcher 3 : Monster Wild Hunt

Après The Last Wish Project, un mod visant à reproduire dans The Witcher 3 le tout premier livre de la saga littéraire d'Andrzej Sapkowski, en voici un autre qui peut valoir le détour pour les fans d'action et de Monster Hunter. Disponible sur Nexus Mods (donc pour l'heure uniquement sur PC), Wild Monster Hunt entend en effet adapter la formule de la célèbre franchise de Capcom dans le chef d'œuvre de CD Projekt RED.

Pour en profiter, il sera toutefois préférable de créer une nouvelle partie, puisque ce mod apporte d'importants changements pouvant corrompre une sauvegarde existante de The Witcher 3. Wild Monster Hunt va en effet se dérouler dans une zone spécialement créée pour le mod. On commence l'expérience dans un camp, duquel on peut accepter des contrats aléatoires, afin de partir en chasse. Terrasser la cible de ces contrats nous octroiera, comme dans un jeu Monster Hunter, des ressources permettant de fabriquer de nouveaux équipements, afin d'affronter des monstres toujours plus puissants.

Une telle proposition est autant ambitieuse qu'elle est bien pensée, compte tenu du fait que les sorceleurs sont, sous tous rapports, des chasseurs de monstres. Voilà en tout cas une expérience intéressante à explorer pour potentiellement redonner envie de jouer à The Witcher 3, mais d'une manière rafraîchissante, un peu plus de dix ans après sa sortie. Une manière comme une autre d'attendre The Witcher 4 à venir a priori courant 2027/2028.

Crédits : Aeltoth

Source : Nexus Mods