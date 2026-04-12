Grâce au travail passionné du moddeur rejuvenate, The Witcher 3 a emboîté le pas de CyberMP pour Cyberpunk 2077 en permettant par le biais du sobrement mais justement appelé mod Online de transformer le chef d'œuvre de CD Projekt RED en un jeu en coopération. En attendant un fameux troisième DLC objet de folles rumeurs depuis un moment, le mod a ainsi fraîchement eu droit à une version 2.0 pour le plaisir des amateurs souhaitant s'amuser en meute de sorceleurs.

The Witcher 3 Online met les bouchées multiplement double

Non content d'avoir transformé The Witcher 3 en une sorte de mini-MMO parfaitement fonctionnelle permettant à jusqu'à cinq joueurs de semer le chaos dans le vaste monde du sorceleur aux cheveux blancs, le moddeur rejuvenate avait visiblement encore plein d'idées pour étoffer l'expérience. À peine trois mois après sa sortie initiale, son mod Online passe donc en version 2.0 avec à la clé de nombreux ajouts, certains fort bienvenus, et d'autres totalement loufoques. Pour en profiter, il suffit de télécharger la dernière mouture du mod via sa page dédiée sur Nexus Mods.

La version 2.0 de The Witcher 3 Online propose par exemple des ajouts tout à fait cohérents avec une telle expérience, comme la possibilité d'effectuer des échanges entre joueurs, le partage des chevaux et bateaux, un menu joueur et 23 émotes à partager avec ses amis. L'une d'elles s'appelle tout simplement « baguette », peut-être en référence avec un certain Clair Obscur Expedition 33.

Parmi les ajouts à l'utilité un peu plus discutable, mais viendront définitivement pimenter une partie multi sur The Witcher 3, on a la possibilité pour les de littéralement chevaucher la tête des uns et des autres, formant une sorte de totem terrifiant à l'effigie de Geralt. Une forme d'épouvantails à monstres, en somme. Il est aussi possible de se transformer en chat, en renard, en corbeau ou en hibou. Cela offre une liberté encore exacerbée du mythique titre de CD Projekt RED, même si une telle fonctionnalité casse définitivement l'immersion.

Source : Nexus Mods