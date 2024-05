The Witcher 3: Wild Hunt n'en a pas finit de nous surprendre ! Découvrez ou redécouvrez une certaine quête du jeu, que vous ne dès lors verrez plus tout à fait de la même façon.

Alors que The Witcher 3 fêtera ses 9 ans d'existence cette semaine, le jeu de CD Projekt continue d'attirer les joueurs. L'épopée de Geralt semble inlassable. Devenue un véritable modèle en matière de narration dans le RPG moderne, même ses DLC sont considérés comme de véritables indispensables. Entre complexité, capacité à se renouveler et appel de l'aventure immanquable, le jeu est tout bonnement culte.

Mais le fait de jouer n'est pas la seule chose qui intéresse le public de The Witcher. Son univers et son ambiance attise la curiosité et éveille la créativité à la fois du public... et des développeurs eux-mêmes ! L'un d'eux est d'ailleurs prêt à vous faire découvrir le jeu tel que vous ne l'avez jamais vu.

Une revisite de Blood and Wine, le DLC pastoral de The Witcher

Philipp Weber, directeur narratif chez CD Projekt, a eu envie de s'amuser un peu ces derniers temps. Soucieux de tester une nouvelle fonctionnalité de The Witcher 3 pour PC, le fameux REDkit tant attendu des moddeurs, il s'est attelé à retravailler le DLC Blood and Wine, sur lequel il avait lui-même travaillé des années auparavant.

Il a ainsi créé son propre mod, disponible en téléchargement sur NexusMods. Nommé « Golden 'Beyond Hill and Dale' », il revient aux origines dudit DLC. Weber note effectivement que le jeu invite à parcourir une forêt de la région de Toussaint conçue comme « une terre de conte de fées plus vivante, montrant toujours la beauté que la terre avait à l'origine ». Mais, à l'en croire, cette version est très loin de ce que les équipes avaient imaginé initialement.

Au départ, il devait en fait s'agir d'une « représentation mélancolique des contes de fées classiques des frères Grimm, dans une forêt mourante, illuminée par un soleil couchant ». Alors, quand le REDkit s'est offert à lui, Weber s'est dit qu'il aimerait bien redonner vie à cette version originale. Il avait toujours été curieux de savoir quel en serait le rendu. Or, l'outil mis à disposition des joueurs et joueuses permet de travailler comme avec ceux utilisés pour le développement du jeu, donnant un rendu saisissant.

Au regard du résultat final, on se dit qu'on n'aurait pas dit non à jouer directement avec cette version. Cela dit, redécouvrir ainsi le jeu des années plus tard témoigne à la fois de toutes les possibilités qui s'ouvrent aux moddeurs et démontre le potentiel que The Witcher a toujours en réserve !