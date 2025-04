Malgré ses 10 ans bien tassés, The Witcher 3 n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Le chef d'œuvre de CD Projekt RED peut en effet encore compter sur des fans pour le garnir en nouveaux contenus de leur création grâce au support des mods via le très complet REDKit. Un récent mod pourrait d'ailleurs valoir le détour, si d'aventure incarner le Loup Blanc vous manquait. De quoi d'ailleurs vous aider à patienter d'ici à l'a priori très lointaine sortie de The Witcher 4.

Une nouvelle épée pas comme les autres à récupérer dans The Witcher 3

The Witcher 3 a notamment marqué les esprits par l'impressionnante qualité d'écriture de son scénario et de ses quêtes. Même les plus petites missions secondaires sont passionnantes à suivre de par leurs enjeux, les personnages qu'on rencontre, et les récompenses qu'on peut en tirer. Le mod qui nous intéresse ici, créé par Forlornsito, rend justement hommage au jeu sur ce point, avec la quête baptisée « The Crooked Sword ».

Il s'agit d'une chasse aux trésors s'inscrivant après le premier DLC du titre, Hearts of Stone. Elle nous demande de nous rendre dans les îles de Skellige, pour rencontrer un mystérieux cartographe aux docks de Rannvaing. Celui-ci semble obsédé par une épée légendaire possédant apparemment le pouvoir d'anéantir des armées entière. Voilà qui ne peut que susciter la curiosité pour notre cher Geralt. Comme les quêtes imaginées par CD Projekt RED pour The Witcher 3, les apparences sont cependant trompeuses.

Cette épée est en effet aussi puissante qu'Aerondight, la meilleure épée du jeu, disponible via l'excellentissime DLC Blood and Wine, avec des bonus fantastiques, mais aussi d'énormes désavantages dès que Geralt s'en équipe. La quête dure environ une trentaine de minutes, avec quelques scènes spécialement créées par le moddeur pour l'occasion. Voici un aperçu de tout cela via la vidéo ci-dessous. Autrement, si vous souhaitez la découvrir par vous-mêmes, rendez-vous sur sa page Nexus Mods. Elle n'est donc hélas pour l'heure disponible que sur la version PC de The Witcher 3.

Source : Nexus Mods