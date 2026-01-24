Même plus de dix ans après sa sortie, The Witcher 3 continue d'inspirer l'industrie du jeu vidéo grâce à son univers fascinant, ses personnages attachants ou encore son monde ouvert plaisant à explorer. Il s'agit clairement de l'un des grands RPG solo de tous les temps, et l'attente autour d'un The Witcher 4 ou d'un potentiel troisième DLC pour faire le pont entre les deux est colossale. Pour s'occuper dans l'expectative de nouvelles officielles à leur sujet, un moddeur offre de (re)découvrir le chef d'œuvre absolu de CD Projekt RED d'un regard totalement neuf... et pas seul.

The Witcher 3 en solo c'est formidable, mais qu'en est-il à plusieurs ?

En attendant Cyberpunk 2 qui serait le premier jeu de CD Projekt RED à directement intégrer une composante multijoueur, le reste des productions du studio polonais comme The Witcher 3 demeurent une expérience exclusivement solo. On l'a toutefois vu avec Cyberpunk 2077 et le très populaire mod CyberMP visant à ressusciter son pendant multijoueur tué dans l'œuf, les fans se languissent d'explorer ces univers à plusieurs. C'est justement ce qu'a proposé le moddeur rejuvenate pour The Wild Hunt.

The Witcher 3 Online, téléchargeable sur Nexus Mods et donc a priori accessible uniquement sur PC, permet en effet de rejoindre des serveurs en ligne pour jouer au troisième épisode avec des amis afin de parcourir l'histoire complète, a priori jusqu'à cinq joueurs pouvant évoluer simultanément dans le même monde. Comme on peut le voir dans la bande-annonce ci-dessous, il existerait même un chat textuel qui s'affiche au-dessus de la tête des joueurs, probablement pour ceux qui n'utilisent pas Discord.

Pour varier les plaisirs, le mod est compatible avec le mod Custom Player Characters, permettant ainsi de personnaliser son personnage dans The Witcher 3, et avec le mod Chill Out, pour se détendre dans une taverne et enchaîner les parties de Gwent. Voici donc une manière totalement nouvelle d'explorer le chef d'œuvre de CD Projekt RED et potentiellement de se remotiver à y retourner en attendant les futurs projets dans le sombre univers d'Andrzej Sapkowski.

Source : Nexus Mods