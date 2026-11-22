Le Remaster de The Witcher 3 a motivé la création de plusieurs nouveautés gratuites, dont une qui rend le titre culte encore plus plaisant à jouer et crédible.

Geralt de Riv n’a jamais été tendre avec ses ennemis, comme on peut l'apprendre dans les livres et dans la façon qu'il a de massacrer ses adversaires. Mais ce nouveau mod pour le Remaster de The Witcher 3, baptisé de manière fort équivoque Deaths Rewoked, pousse la violence des combats à un tout autre niveau, avec des démembrements revus de fond en comble et des dizaines de nouvelles animations de mort.

Que rajoute le mod Deaths Reworked à The Witcher 3 Remastered ?

Via le dispositif mod.io permettant de centraliser tous les mods de The Witcher 3 Remastered et qui tâche d'en rendre le plus grand nombre possible compatible sur l'ensemble des plateformes, CD Projekt Red vient justement d’approuver un nouveau mod disponible tant sur PC que sur consoles qui revoit entièrement le démembrement et le gore, avec l’ambition de véhiculer toute la brutalité du sorceleur dans les livres.

Le mod de The Witcher 3 Remastered en question s'appelle Deaths Reworked - Wounds and Brutality, développé par Kingslayer996, qui affirme avoir passé plus de 950 heures sur la création de ce mod, et le résultat est franchement incroyable. Il propose en effet pas moins de 60 nouvelles animations de mort pour les humains, une physique ragdoll retravaillée, des réactions plus lourdes, des animations supplémentaires pour les créatures qui n’en avaient qu’une seule jusqu’ici, et des blessures visibles. Le système gère dynamiquement les entailles, les morts en rampant, le démembrement étendu des membres, des blessures choisies selon la direction du coup et des achèvements brutaux.

L'autre nouveauté diablement satisfaisante de ce mod de The Witcher 3 Remastered se situe du côté des Signes, qui ont enfin des effets propres sur les corps des ennemis. Quen peut arracher des mains ou des bras, Yrden peut faire exploser violemment les corps, et Igni peut laisser les ennemis brûler longtemps après leur mort. Voyez plutôt tout cela dans la vidéo d'illustration ci-dessous.

Comment installer le mod Deaths Reworked ?

Bonne nouvelle si l'idée d'incarner véritablement le Boucher de Blaviken dans The Witcher 3 Remastered vous attire, son installation est extrêmement simple. Voici la marche à suivre :

Lancez The Witcher 3 Remastered et choisissez Mods dans le menu principal.

dans le menu principal. Lors de votre première utilisation, le jeu vous demandera de vous connecter à votre compte CD PROJEKT RED et de le relier à mod.io.

Recherchez Deaths Reworked - Wounds and Brutality dans le catalogue, puis abonnez-vous au mod.

dans le catalogue, puis abonnez-vous au mod. Redémarrez le jeu et confirmez la case à cocher dans l’onglet Installés.

Sur consoles, sachez que seuls les mods marqués « Disponibles sur consoles » sont installables, ce qui est justement bien le cas ici. Un petit bémol cependant : installer ce type de mod, même purement esthétique, désactive les succès/trophées, sans aucune exception. Si vous les chassez encore, mieux vaut donc patienter. Mais si vous avez déjà tout débloqué ou que vous vous en moquez, c’est une excellente excuse pour relancer une partie, en attendant le DLC Songs of the Past et/ou The Witcher 4 dans les prochaines années.

Source : mod.io