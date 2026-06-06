En attendant Songs of the Past, le troisième DLC de The Witcher 3 à venir courant 2027, un de ses éléments connus est déjà intégré dans le jeu de base via un mod.

Plus de dix ans après sa sortie, les rumeurs autour du fait que The Witcher 3 allait recevoir un troisième DLC avant que Geralt passe le flambeau à Ciri dans The Witcher 4 ont eu droit à une annonce officielle. En partenariat avec Fool's Theory, CD Projekt RED va donc nous proposer Songs of the Past, une nouvelle aventure dans la peau du Loup Blanc. Pour alimenter les théories des fans, le studio polonais a fourni une image avec le sorceleur équipé d'une nouvelle épée, tandis qu'une créature sylvestre le toise dans son dos. Pour marquer le coup, un fan a donc pris inspiration de son image pour intégrer un bout de la prochaine expansion avant l'heure dans le jeu de base.

Un artefact du passé a droit à une chanson en avance dans The Witcher 3

En attendant une bande-annonce en bonne et due forme, la seule image d'illustration de Songs of the Past a suffi aux fans de The Witcher 3 pour dresser diverses théories quant au cadre de l'extension. Tout porte à croire qu'elle nous plongera dans une histoire en lien avec les elfes. D'ici là, un moddeur a décidé de célébrer l'annonce de ce troisième DLC en transposant un des éléments de l'image dans le jeu de base : l'épée.

« Qui aurait pu deviner que The Witcher 3 aurait droit à une nouvelle extension après 11 ans d'attente ? » décrit merigoldmaribor pour son mod sobrement baptisé Songs of the Past Sword. « Pour fêter cette annonce, j'ai décidé de créer une épée s'inspirant de celle que Geralt brandit sur l'affiche promotionnelle de l'extension ». Ce mod remplace ainsi l'épée en acier de l'École du Loup et modifie la texture du fourreau pour correspondre à celle de l'illustration promotionnelle. Une version à l'attention de Ciri est également disponible.

Pour l'heure, ce mod n'est malheureusement accessible que via Nexus Mods, et donc compatible uniquement avec la version PC de The Witcher 3. À noter que l'auteur du mod travaille par ailleurs sur une alternative permettant de remplacer l'épée en acier par une épée en argent.

Crédits : merigoldmaribor

Source : Nexus Mods