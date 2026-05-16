Dix ans après sa sortie, The Witcher 3: Wild Hunt continue de s’améliorer grâce à ses fans les plus dévoués, en témoigne ce mod qui le rend compatible avec le DLSS 4.5.

Pour les fans de The Witcher, c’est une attente qui commence désormais à devenir interminable. En effet, alors que The Witcher 3: Wild Hunt célébrait déjà son dixième anniversaire l’an dernier, CD Projekt RED nous mettait l’eau à la bouche avec les premières images de The Witcher 4, ou tout du moins une démo technique de ce dernier. De quoi décupler l’impatience des joueurs, donc, qui ne manquent jamais une opportunité de relancer The Witcher 3 pour patienter. Et cela tombe bien, car un nouveau mod rend désormais le jeu plus fluide que jamais sur PC.

Ce mod rend The Witcher 3 plus fluide que jamais sur PC…

En effet, CD Projekt a beau avoir offert au titre une mise à niveau next-gen fin 2022, cela n’empêche pas la communauté de continuer à faire en sorte de le rendre toujours plus impressionnant, que ce soit à l’aide de mods peaufinant ses visuels, son gameplay ou encore ses performances. Et c’est justement l’objet du nouveau mod déployé par un certain PureDark le 7 mai dernier, qui permet désormais à The Witcher 3 de prendre en charge le DLSS 4.5 avec Dynamic Multi Frame Generation (DFG) sur PC.

Ce faisant, il rend ainsi compatible le titre avec une technologie qu’il n’est normalement pas supposé pouvoir prendre en charge, en remplaçant le Streamline 1.X implanté par le studio par le Streamline 2.11.1, plus adapté aux cartes graphiques de la série RTX 50 et donc à la technologie DFG. Et les résultats parlent pour eux-mêmes. Grâce à cela, The Witcher 3 apparaît plus fluide que jamais, en ajustant automatiquement la fréquence de rafraîchissement de votre écran à vos paramètres de multiplicateur d’images, qui peut aller de x2 à x6.

Ce qui, à en croire le créateur de contenu Gaming DJ, fonctionne notamment à merveille sur un PC équipé d’une RTX 5070 Ti avec le ray tracing poussé à fond. Ce dernier recommande toutefois de ne pas aller au-delà d’une fréquence d’images de x3, sous peine de voir la qualité de The Witcher 3 se dégrader un peu avec des textures déformées et quelques artefacts visuels. À défaut de pouvoir monter jusqu’au 180 FPS sereinement en x6, cela reste néanmoins un sacré gap, puisque le réglage x3 permet de profiter du titre de CD Projekt à 90 FPS.

…en échange de quelques dollars

Précisons néanmoins que contrairement à beaucoup d’autres mods, celui proposé par PureDark n’est pas gratuit. En effet, les joueurs de The Witcher 3 qui veulent en profiter devront a minima souscrire à l’abonnement « Supporter » du Patreon du créateur, disponible pour 5$ par mois. En sachant que ce dernier affirme continuer à travailler sur le projet, qui devrait donc recevoir de nouvelles améliorations dans les semaines et les mois à venir. De quoi permettre de patienter, peut-être, jusqu’à la sortie du DLC surprise que préparerait CD Projekt pour la rentrée 2026 ?

Source : PureDark