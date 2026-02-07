Selon d'insistantes rumeurs, The Witcher 3 devrait avoir droit dans le courant de l'année à un troisième DLC, 10 ans après sa sortie, qui servirait de transition entre la conclusion de la trilogie de Geralt et le début de celle de Ciri avec The Witcher 4. En attendant une confirmation officielle de CD Projekt RED, un fan a en quelque sorte pris les devants avec un mod qui remplit à sa manière un objectif similaire sous forme d'une série de quêtes additionnelles.

Un DLC officieux de The Witcher 3 qui a coiffé CD Projekt RED au poteau ?

Baptisée « L'Aube sur Kovir », ce mod faisant office de DLC officieux de transition entre The Witcher 3 et sa suite est l'œuvre d'un moddeur du nom de Fandera. S'inspirant de la bande-annonce de The Witcher 4 qui avait fait sensation lors de la cérémonie des Game Awards 2024, l'aventure débute avec Geralt, qui reçoit une quête : discuter avec l'oniromancienne Corrine Tilly. Cette conversation lui permet d'entrevoir brièvement l'avenir de Ciri.

Comme son nom l'indique, ce nouveau mode de The Witcher 3 proposera ainsi de passer environ une heure à explorer Kovir dans la peau de Ciri alors qu'elle emboîte le pas de son père adoptif en accomplissant des contrats de chasse aux monstres. Comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo de présentation ci-dessus, il n'y a toutefois pas de doublage. Le moddeur précise cependant que des sous-titres anglais sont disponibles. Fatalement, le moddeur a dû faire avec les moyens du bord, et cette représentation de Kovir, une région nordique dans l'univers de The Witcher, ressemble à s'y méprendre aux Îles de Skellige du jeu original.

Comme beaucoup de projets créés par la communauté sur The Witcher 3 grâce à RedKIT, ce mod utilise les outils à sa disposition et s'avère donc relativement minimaliste dans son exécution. Fandera a cependant indiqué que des animations améliorées et un doublage arriveront via des mises à jour. Si vous souhaitez quand même incarner Ciri avant l'heure en attendant The Witcher 4, rendez-vous donc sur Nexus Mods (pour l'heure exclusivement sur PC donc) et suivez les instructions pour l'installer, comme les prérequis obligatoires pour en profiter, dont les deux DLC officiels de The Witcher 3, ainsi que d'autres mods comme Custom Player Characters pour pouvoir jouer Ciri au lieu de Geralt.

Source : Nexus Mods