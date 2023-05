CD Projekt RED confirme l’arrivée imminente d’une nouvelle mise à jour de The Witcher 3 Wild Hunt qui sera disponible sur toutes les plateformes. Voici ce qu’elle apporte et ce qui change.

Sept ans après sa sortie initiale, The Witcher 3 continue son petit bonhomme de chemin. Le patch next-gen paru en décembre dernier a permis au RPG en monde ouvert de s’offrir une véritable cure de jouvence. Un lifting graphique et technique qui s’est accompagné de quelques changements améliorant l’expérience globale et évidemment de quelques bugs supplémentaires. CD Projekt RED n’a depuis de cesse de corriger les différents problèmes signalés par les joueurs et ne compte s’arrêter en si bon chemin. La preuve en est avec une nouvelle mise à jour qui va donc corriger quelques soucis supplémentaires.

Une nouvelle mise à jour pour The Witcher 3

The Witcher 3 deviendra encore un peu meilleur d’ici quelques heures. Les versions PS5, Xbox Series et PC recevront toutes une nouvelle mise à jour sous peu. CD Projekt RED a annoncé sur le compte Twitter du jeu que le patch 4.03 était prêt à être déployé ce jeudi 11 mai 2023. Cette nouvelle update ne viendra pas révolutionner fondamentalement le RPG, mais elle apportera assez de corrections pour améliorer toujours plus l’expérience de toutes les versions.

Sur PC et consoles next gen, l’accent est avant tout mis sur les divers bugs liés au ray tracing. On notera surtout l’ajout d'une option pour utiliser automatiquement les huiles et d’un nouveau mod communautaire améliorant la qualité globale de l’expérience globale et l’interface. Pour le reste, CD Projekt RED prévient d’emblée : tous les changements ne sont pas cités dans les patchs notes de cette version 4.03 de The Witcher 3. Quelques modifications plus mineures sont également de la partie, sans qu’on ne sache lesquelles précisément.

Patch notes de la mise à jour 4.02 de The Witcher 3

Version PC

Correction d'un problème avec les ombres de végétation du ray tracing qui « poppaient » en fonction de la distance et de l'angle de Geralt.

Résolution d'un souci où la désactivation et l'activation répétées des reflets et des ombres du ray tracing pouvaient entraîner l'apparition d'ombres noires sur le bord des objets.

Correction d'un problème où la version DirectX 11 du jeu pouvait planter au lancement ou après le chargement d'une sauvegarde sur certains GPU AMD.

Ajout de la prise en charge de l'Intel Xe Super Sampling, une technologie d'upscaling qui utilise l'apprentissage automatique pour améliorer les performances et la qualité de l'image.

Correction de certains problèmes d'éclairage avec le « Screen Space Reflections » lorsque l'éclairage global du ray tracing est désactivé.

Amélioration des performances de l'éclairage global et des reflets du ray tracing.

Correction d'un problème où des tâches violettes pouvaient apparaître à l'écran lorsque Ablette traversait des flaques d'eau.

Versions consoles de The Witcher 3

La fenêtre contextuelle pour la cross-progression affiche désormais correctement quel compte est connecté.

Correction d'un problème où des bandes noires ou des ombres apparaissaient sur Geralt depuis l'écran d'inventaire lorsque le mode Performance était activé sur PS5.

Résolution d'un problème où le jeu pouvait brièvement se figer ou saccader lors de la sauvegarde automatique sur les consoles next-gen.

Correction du problème de baisse des performances sur les consoles next-gen lors de l'utilisation des sens de Sorceleur à Beauclair et Novigrad.

Visuels (PC, PS5 et Xbox Series)

Correction d'un problème où une grille de points lumineux pouvait apparaître sur le sol et les murs selon certaines conditions météorologiques lorsque le ray tracing est activé.

Les toiles d'araignée ne changent plus de couleur lorsque le joueur bouge la caméra quand le ray tracing est activé.

Correction d'un problème où, pendant les cutscenes, certaines textures sur les personnages n’apparaissaient pas entièrement.

À travers le temps et l'espace - Correction d'un problème où la brume dans la vallée empoisonnée était rose au lieu de blanche.

Quêtes et gameplay (PC, PS5 et Xbox Series)

Ajout du mod communautaire « Next Gen Script Fixes » créé par Sergeanur.

Quêtes et gameplay (toutes les plateformes)