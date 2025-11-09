Déjà encensé à juste titre par la critique et les joueurs à sa sortie, malgré un état encore un peu instable, The Witcher 3 n'a fait que se raffiner au fil des mois suivants, et encore plus avec ses extensions Hearts of Stone et surtout l'inoubliable Blood and Wine, encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs DLC de tous les temps. Si vous aviez adoré ces deux expériences, en voici une nouvelle 10 ans plus tard qui peut clairement valoir le détour, qui plus est gratuitement, courtoisie d'un fan ambitieux et passionné.

Une nouvelle extension de The Witcher 3 mise en lumière par un fan

Grâce aux moddeurs, The Witcher 3 continue de se bonifier avec le temps, même 10 ans après sa sortie. En attendant un certain The Witcher 4, de nombreux fans travaillent en effet grâce au REDKit, offrant l'accès à tous les assets et outils du jeu, sur des extensions qui n'ont pas à rougir des œuvres originales de CD Projekt RED. On peut notamment citer The Last Wish Project, une campagne originale en cours de développement souhaitant porter le tout premier roman de la saga littéraire d'Andrzej Sapkowski.

Pendant que l'on surveille cela de très près, voici une autre extension amateure de The Witcher 3 qui mérite son pesant d'orins : Let There Be Light, par NikitaBurkhan, qui propose une quête très grand format à Geralt, en le faisant revenir à l'auberge des Sept Chats. Avec 400 heures de travail passionné, de nouveaux personnages avec des dialogues inédits entièrement doublés, des ennemis originaux et même des angles de caméra personnalisés pour ajouter à l'ensemble un côté cinématographique, il s'agit d'un projet de fan extrêmement ambitieux qu'il convient de saluer comme il se doit.

NikitaBurkhan avertit toutefois que son extension amateure de The Witcher 3 requiert de posséder le jeu de base ainsi que ses deux extensions officielles, et de préférence avec un Geralt de niveau 30. Il s'agit donc d'une aventure annexe « endgame », si vous recherchez une histoire originale et du défi. Vous pouvez essayer tout cela en téléchargeant Let There Be Light via sa page Nexus Mods dédiée, accessible donc pour l'heure exclusivement sur PC.

Crédit : NikitaBurkhan

Source : Nexus Mods