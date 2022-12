La mise à jour gratuite PS5, Xbox Series et PC de The Witcher 3 : Wild Hunt est là ! Mais attention, elle pèse clairement son poids sur consoles comme sur PC.

La plus grosse mise à jour gratuite de The Witcher 3 est enfin disponible depuis cette nuit pour les couche-tard. Un patch qui rend le jeu plus beau que jamais. Mais ça a un certain prix...

The Witcher 3 : un poids lourd sur PS5, Xbox Series et PC

Repoussé plusieurs fois, le tant attendu patch 4.0 de The Witcher 3 : Wild Hunt est désormais disponible sur toutes les plateformes. Si l'évolution graphique est l'élément le plus important de cette mise à jour, celle-ci comporte aussi des améliorations de gameplay et autres. On vous explique tout ici même.

Avec tous ces changements énormes, l'update pèse forcément son poids. Et on ne parle d'un petit fichier d'une dizaine de Go, c'est bien plus. Sur consoles et PC, le patch 4.0 de The Witcher 3 équivaut à télécharger un jeu complet.

PS5 : 50,19 Go

Xbox Series : 53,66 Go

PC : 45 Go

Autant dire que si vous voulez passer votre week-end dessus et que votre connexion n'est pas véloce, ne perdez pas de temps. Logiquement, si The Witcher 3 est déjà installé sur votre machine, le téléchargement du patch devrait se lancer tout seul. Mais vous pouvez toujours vous en assurer via la fonctionnalité « Vérification de mises à jour disponibles ».

Avez-vous veillé pour découvrir ou redécouvrir le chef d'oeuvre de CD Projekt Red ? Qu'en pensez-vous ? Absolument comblés ? Déçus ? Entre les deux ? Dites-nous tout en commentaires.