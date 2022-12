The Witcher 3 a eu le droit à un énorme patch new gen sur PS5, Xbox Series et PC, qui a apporté autant de problèmes que d’améliorations. Sur PC, le jeu est enfin sauvé et CD Projekt n’y est pour rien. C’est bien ça le problème

En déployant son patch de The Witcher 3 sur PS5, Xbox Series et PC, CD Projekt a affirmé qu'il avait pioché dans plusieurs mods créés par la communauté. Le studio, qui avait d'ailleurs tout détaillé dans ses imposantes notes de patch et a ainsi retouché plusieurs mods populaires afin d'améliorer les graphismes, la modélisation ou encore l’équilibrage de son jeu.

Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, le patch a amené avec lui tout un tas de bugs, notamment sur PC où les performances pouvaient faire plier les plus grosses configurations, et posent encore quelques problèmes aujourd’hui, malgré la mise en ligne de plusieurs correctifs. Mais une fois encore, la communauté est arrivée à la rescousse.

The Witcher 3 sauvé par un moddeur sur PC

On doit la prouesse au moddeur Alikoko qui a réussi a développé un petit mod améliorant significativement les performances sur PC en modifiant quelques paramètres du ray tracing et en optimisant les graphismes. Le moddeur affirme que le ray tracing reste toutefois de grande qualité et qu’il s'est contenté de faire quelques concessions visuelles ailleurs pour contrebalancer. Résultat, sur une RTX 2060 Super par exemple, il est possible d’améliorer ses performances de plus de 35%, un gain plutôt important. Le jeu est donc fluide et ne vomit plus ses tripes lorsque l’écran est un peu chargé. D'autres optimisation du mod sont d'ailleurs attendues.

Une solution parfaite qui pourrait donc sauver la vie à beaucoup de joueurs qui ne peuvent toujours pas profiter de leur jeu correctement. Le problème, c’est qu’il s’agit une fois encore d’un mod et non pas d’une solution définitive et officielle, optimisée par le studio.

Celles et ceux qui seront intéressés par ce patch non-officiel salvateur devront donc une nouvelle fois se tourner vers les plateformes de partage pour installer le fameux mod. Et si beaucoup de joueurs sont habitués avec les mods, d'autres n'y sont absolument pas familiers et pourraient totalement passer à côté, contrairement à un patch automatique.

Toutefois, c’est bien la preuve qu’il est encore possible d’améliorer ce The Witcher 3 et des correctifs officiels ne devraient donc plus tarder (on l’espère). Ce qui est sûr en tout cas, c'est que CD Projekt travaille sur le sujet et met régulièrement à jour la situation sur ses réseaux sociaux.