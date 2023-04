The Witcher 3 s’améliore petit à petit et le dernier patch 4.02 lui a fait visiblement un très grand bien. Le jeu est au top sur PS5 et Xbox Series désormais.

Dans quelques semaines, The Witcher 3 soufflera déjà sa huitième bougie. En fin d’année 2022, ce RPG désormais cultissime, a eu le droit à son fameux patch « next gen ». Une importante mise à jour teaser de longue date, qui avait pour mission d’améliorer drastiquement l’expérience. Ce qui a largement été fait, mais au prix de quelques couacs une fois encore. Non seulement le patch a embarqué malgré lui un mod qui modélisait le sexe de certaines créatures féminines, mais en plus The Witcher 3 avait du mal à rester stable sur PS5 et Xbox Series. Mais cette époque est désormais révolue grâce à la grosse mise à jour 4.02 disponible depuis le mois dernier.

The Witcher 3 n'a jamais été aussi beau et stable sur PS5 et Xbox Series

Et ce sont nos camarades de chez Digital Foundry qui le disent. L’équipe spécialisée dans les autopsies techniques s’est penchée une fois encore sur The Witcher 3. En comparant les différents patchs de la grosse mise à jour « next-gen », les petits gars de chez Digital Foundry se sont rendus compte que le dernier en date faisait un travail monstrueux. Cette fois, The Witcher 3 n’a jamais été aussi beau et fluide sur PS5 et Xbox Series.

Exemple des améliorations du patch 4.02 comparé aux précédentes versions

Le patch 4.02 a fait un travail monstre, mais il reste encore à faire

Dans une nouvelle vidéo comparative, Digital Foundry affirme, et prouve, que The Witcher 3 est enfin fluide et pratiquement stable en toutes circonstances sur PS5 et Xbox Series. Si d’origine le jeu n’arrivait pas à tenir ses 60 fps en mode performance et encore moins ses 30 fps en mode qualité (avec ray tracing) le problème est désormais résolu. Dans la très grande majorité des cas, The Witcher 3 reste maintenant parfaitement accroché à son framerate cible, et ne chute que très rarement.

Une fois encore, c’est encore la ville de Novigrad qui semble poser problème. Les détails du décor, les PNJ et la distance d’affichage ont visiblement toujours autant de mal à être encaissés par nos consoles de salon, même si on note de nettes améliorations globalement. Et lorsqu’il chute, ce n’est que pour perdre une poignée d’images par seconde, bien loin des gros ralentissements qu’il se traînait au lancement. Sur certains aspects donc, The Witcher 3 a encore du travail.

CD Projekt peaufine ses gros jeux

Tout n’est donc pas encore totalement parfait, mais les choses devraient encore s’améliorer au fil des mises à jour. CD Projekt continue d’optimiser son poulain, tout comme il le fait avec Cyberpunk 2077 d’ailleurs qui recevra un important patch dès le 11 avril prochain.

Le sorceleur a donc encore de beaux jours devant lui, bien que l’avenir de sa licence est actuellement secoué par plusieurs problèmes internes, notamment en ce qui concerne The Witcher 4. Profitez donc du troisième épisode autant que vous le pouvez, ce n’est pas demain la veille que Geralt et son univers reviendront sur le marché, même si plusieurs projets sont actuellement en production, comme un remake du premier The Witcher ou encore le mystérieux The Witcher Sirius.