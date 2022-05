Après avoir été reportée à deux reprises, la mise à jour gratuite next-gen de The Witcher 3 a une fenêtre de sortie. Cette version arrive dans quelques mois sur PS5 et Xbox Series.

Cette fois, c'est la bonne pour la version new-gen de The Witcher 3: Wild Hunt. CD Projekt Red a l'air suffisamment confiant et a donc partagé une nouvelle fenêtre de sortie.

The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series en fin d'année

À l'origine, la version PS5 et Xbox Series X|S de TW3: Wild Hunt devait arriver en 2021 avec une mise à jour gratuite, puis au second trimestre 2022. The Witcher 3 sera finalement disponible au quatrième trimestre sur PlayStation 5 et Xbox Series. Une petite annonce qui est tombée pour le septième anniversaire du jeu.

Pas de date de sortie précise encore, mais le quatrième trimestre s'étale d'octobre à décembre. Ce patch pour embellir ce titre culte n'a pas non plus été détaillé. La seule information que l'on ait aujourd'hui, c'est que le développement se fait en interne depuis quelques temps. À la base, Saber Interactive (World War Z) avait commencé le travail mais le studio a vraisemblablement rencontré des problèmes. « Nous avons décidé de confier le travail restant sur la version next-gen à notre équipe de développement interne » avait déclaré CD Projekt Red.

Quel avenir pour la franchise ?

Après la sortie de la version PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, CD Projekt Red va pouvoir se tourner entièrement vers le prochain épisode. Il s'agira encore d'un monde ouvert, qui sera « époustouflant » grâce à l'Unreal Engine 5. Le futur de la franchise d'Andrzej Sapkowski, l'auteur des livres du Sorceleur, passera aussi par la série Netflix avec la diffusion de la saison 3.