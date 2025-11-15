Grâce notamment à une version « next-gen » sortie en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series, The Witcher 3 a su se maintenir en forme et n'a même pas trop à rougir d'autres jeux nettement plus jeunes que lui. Outre ce lifting graphique officiel de la part de CD Projekt RED, il peut également compter sur des moddeurs passionnés pour ne pas prendre une ride. C'est justement le sujet qui nous intéresse ici, alors qu'un mode très populaire va encore avoir droit à une nouvelle version, qui met l'eau à la bouche via une bande-annonce particulièrement aguicheuse.

The Witcher 3 bientôt plus « next-gen » que jamais

Le célèbre moddeur Halk Hogan, à l'origine de l'extrêmement populaire mod The Witcher 3 HD Reworked Next-Gen Edition, a réussi à lui tout seul à offrir un véritable souffle next-gen au chef d'œuvre de CD Projekt RED en retravaillant une tonne de textures, modèles, matériaux et autres assets, pour leur offrir un niveau de détail à la hauteur des technologies graphiques d'aujourd'hui.

Alors qu'une nouvelle version de son mod pour The Witcher 3 était sortie en fin d'année dernière, Halk Hogan revient donc à la charge avec encore une nouvelle édition. Il nous présente d'ailleurs l'étendue de son travail titanesque via la bande-annonce ci-dessous, en dressant en prime un comparatif entre la version « next-gen » originale du jeu et son mod. Déjà que la précédente version offrait un résultat impressionnant, celle-ci l'est encore plus.

Patience est toutefois de mise, puisque cette nouvelle mouture de The Witcher 3 HD Reworkd Next-Gen Edition n'arrivera que courant 2026. À noter également qu'il s'agit d'un mod accessible uniquement sur PC, et qu'il faudra probablement une grosse configuration pour en profiter pleinement, ainsi qu'un certain espace de stockage libre. La précédente version de ce populaire mod de The Witcher 3 pesait en effet 12 Go, et celle-ci risque d'être encore plus lourde. Voilà en tout cas une belle manière de juguler l'énorme (et hélas encore assez longue) attente autour de The Witcher 4, qui occupe actuellement une majeure partie des développeurs de CD Projekt RED.

Source : Halk Hogan sur YouTube