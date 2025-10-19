Dire que The Witcher 3 aura marqué toute une génération de joueurs, voire plusieurs, est un euphémisme. En dix ans, avec un titre de GOTY sous le bras, le jeu de CD Projekt s’est imposé comme l’un des meilleurs RPG de l’histoire du jeu vidéo, encore adulé aujourd’hui et doté d’une communauté extrêmement fidèle. Outre les DLC et le nombre incalculable de mods offerts par la communauté, l’univers de The Witcher 3 s’étend régulièrement avec tout un tas d’autres choses comme des comics, des goodies et autres objets collectors. Pour fêter les 10 ans du jeu, CD Projekt fait un superbe cadeau aux fans, parfait pour les collectionneurs. En prime, il est très accessible pour une fois.

Un jeu de cartes collector très attendu par les fans de The Witcher 3

Vous avez sûrement tous passé des dizaines, voire des centaines d’heures à arpenter le monde de The Witcher 3 une ou plusieurs fois. Durant ses innombrables heures de jeu, beaucoup d’entre vous en ont passé à jouer au Gwent, le fameux jeu de cartes rapidement addictif qui fait aussi l’objet de plusieurs quêtes secondaires. Ce jeu dans le jeu a rencontré un succès tel qu’un spin-off a vu le jour, Gwent The Witcher Card Game, dont le suivi officiel a été arrêté en 2024. Une extension solo est également disponible, tandis qu’un autre jeu, Projet Golden Nekker, était en développement fut un temps, mais n’a plus donné signe de vie depuis des années maintenant.

Mais il manquait encore une étape à franchir, que l’on aurait pourtant cru franchie depuis longtemps : un jeu de cartes à collectionner physique et officiel. Pour souffler sa dixième bougie, The Witcher 3 présente Gwent, le jeu de cartes légendaire.

Il s’agit là d’un jeu complet et prêt à jouer pour 1 à 5 joueurs, avec 6 modes de jeu et 5 factions légendaires : Monstres, Empire nilfgaardien, Royaumes du Nord, Scoia'tael et Skellige.

La bonne nouvelle, c’est que, contrairement à beaucoup de collectors de licences aussi cultes, le jeu de Gwent est ici affiché à un prix relativement honnête, dans la droite lignée des jeux de société classiques. Disponible chez Fnac, Micromania ou encore Cultura, il vous en coûtera entre 30 € et 35 €, et c’est disponible dès maintenant.

